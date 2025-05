Qué revela tu forma de sentarte sobre tu personalidad, según la psicología

Cruzar las piernas, apoyar los brazos, reclinarse o sentarse al borde de la silla. Aunque no lo parezca, tu postura revela mucho más que comodidad o cansancio. La psicología, la salud y la ciencia coinciden en que tu manera de sentarte puede estar diciendo más de vos de lo que imaginás.

Sin darte cuenta, elegís una posición para sentarte que se repite a lo largo del tiempo y en distintos contextos. No importa si estás en una reunión laboral, viajando en colectivo o comiendo en tu casa: tu cuerpo elige por vos. Y ahí está la clave. Porque ese "reflejo postural" puede estar conectado con cómo enfrentás el mundo, cómo te sentís y cómo te mostrás.

El lenguaje corporal ha sido uno de los grandes focos de estudio en el campo de la psicología no verbal. Desde los años 60, investigadores como Albert Mehrabian comenzaron a mostrar cómo los gestos, las posturas y las expresiones comunican casi tanto como las palabras.

Según una investigación publicada por la Universidad de Ámsterdam en el European Journal of Social Psychology, las personas que tienden a cruzar las piernas hacia adentro tienden a ser más introspectivas, analíticas o tímidas.

image.png

Otra postura muy estudiada es la de quienes se sientan con los tobillos cruzados bajo la silla. Este gesto puede estar ligado a personas que buscan el control o que intentan reprimir emociones. En contraste, quienes se reclinan hacia atrás con los brazos abiertos, pueden estar mostrando una actitud relajada o de confianza.

La psicología del comportamiento no verbal, de hecho, sostiene que estas posturas no son siempre conscientes, sino que están profundamente ligadas a nuestro estado emocional y a rasgos estables de la personalidad. Paul Ekman, uno de los grandes referentes del lenguaje corporal, afirma que “el cuerpo siempre habla, incluso cuando no decimos una palabra”.

¿Se puede cambiar la postura y lo que comunica?

En parte sí. Las posturas pueden entrenarse o modificarse si se toma conciencia de ellas. Por ejemplo, algunos ejercicios de psicología corporal o incluso prácticas como el yoga o el mindfulness ayudan a reconectar con el cuerpo y sus hábitos automáticos.

Psicología.png

Sin embargo, lo importante no es forzarte a sentarte de otra manera para “aparentar” más seguridad, sino entender qué revela tu forma actual de sentarte. Este autoconocimiento puede ser una herramienta útil para tu bienestar emocional. Por ejemplo, si te descubrís siempre en posturas cerradas o tensas, quizás sea momento de revisar cómo estás gestionando el estrés, los vínculos o la autoestima.

En resumen, tu manera de sentarte no es solo una cuestión de ergonomía. Es una ventana a tu mundo interno, un reflejo de tu estado emocional y de tus mecanismos de defensa. Y al observarla, podés aprender mucho más de vos mismo.