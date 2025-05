Un psiquiatra reveló 3 técnicas para dejar atrás recuerdos dolorosos del pasado

Hay experiencias que, aunque hayan ocurrido hace años, siguen apareciendo en nuestra mente como si hubieran pasado ayer. Una canción, un aroma o una frase pueden ser suficientes para revivir momentos que preferiríamos olvidar. Estos recuerdos persistentes no solo son molestos, sino que también pueden afectar nuestra salud emocional.

¿Es posible olvidar por completo?

Aunque estas técnicas pueden disminuir la intensidad de los recuerdos, olvidar completamente una experiencia no siempre es posible ni recomendable. Los recuerdos, incluso los dolorosos, forman parte de nuestra historia y pueden ofrecer aprendizajes valiosos. El objetivo no es borrar el pasado, sino integrarlo de manera que no interfiera con el presente.

Además, prácticas como la meditación y la atención plena han demostrado ser efectivas para reducir la rumiación y mejorar la salud mental. Estas técnicas ayudan a centrar la mente en el presente, disminuyendo la influencia de recuerdos negativos.

image.png La psicología analiza la vida de las personas.

Aunque no podemos controlar qué recuerdos se forman, sí podemos influir en cómo nos afectan. Con las herramientas adecuadas y, en algunos casos, con la ayuda de profesionales, es posible reducir el peso de los recuerdos dolorosos y avanzar hacia una vida más plena.