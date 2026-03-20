Cuál de todos los colores es el que representa a las personas bondadosas, según la psicología

El celeste, el color de las personas llenas de bondad
La psicología del color lleva años investigando cómo los colores influyen en la forma en que percibimos a los demás. En un artículo publicado en la plataforma educativa italiana pianolaureescientifiche.it, la especialista Sara Cerasuolo destacó que el celeste suele ser el color elegido por personas con una gran bondad
Si elegis el celeste, estás optando por la calma, la seguridad y la estabilidad. Este tono refleja una predisposición hacia la tranquilidad y la confianza, tanto en tus relaciones como en tu entorno.
Posiblemente al usarlo, seas reconocido por tu fiabilidad, honestidad y tendencia a buscar la armonía en todas las facetas de tu vida. Aunque esta serenidad puede interpretarse a veces como distante o fría, tenés la capacidad de mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles.
Las personas que usan tonos claros - puede ser el blanco, el rosa o los tono pastel - suelen transmitir calma, cercanía y confianza, cualidades asociadas con la bondad. Además, este color refleja claridad mental y emocional, lo que favorece vínculos más sanos y genuinos.