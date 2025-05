Qué significa olvidar los nombres de las personas, según la psicología

A todos nos pasó: conocés a alguien, charlás un rato, la charla es buena… pero cuando te vas, te olvidaste el nombre. ¿Te suena? Desde la psicología , este fenómeno tiene explicación. La memoria no funciona como un archivo perfecto, y el significado de los nombres juega un rol clave en eso.

Olvidarse un nombre no implica que tengas mala memoria , ni que no hayas prestado atención. Hay procesos mentales mucho más complejos detrás. El cerebro tiende a guardar mejor la información que puede conectar con otras imágenes, ideas o emociones. Y un nombre, la mayoría de las veces, es solo una palabra suelta.

¿Por qué? Porque "panadero" te dispara un montón de imágenes mentales : el pan calentito, la panadería de tu barrio, el olor a facturas… En cambio, "Baker" como nombre no te lleva a nada concreto. No tiene contexto emocional ni visual.

Nuestra memoria funciona con asociaciones . Si no puede enganchar el nombre con algo más, se pierde rápido. Por eso, a veces recordás más lo que te contó esa persona o cómo iba vestida, que cómo se llamaba.

Nombres, significado y funcionamiento del cerebro

Dos expertos, Deborah Burke y Donald MacKay, explicaron este fenómeno con una teoría neurológica. Según ellos, los nombres propios tienen una conexión más débil entre su sonido (cómo se pronuncian) y su significado (quién es esa persona). Por ejemplo, si te digo “doctor”, seguro pensás en guardapolvos, hospitales o una sala de espera. Pero si te digo “Santiago”, ¿en qué pensás? Probablemente en nada específico.

“El significado de un nombre propio está enteramente ligado a la persona concreta que lo lleva”, escribieron Burke y MacKay en 1991. Y eso lo hace más difícil de retener, sobre todo si esa persona no forma parte estable de tu entorno.

En pocas palabras, el cerebro no le da prioridad a guardar un nombre si no lo considera relevante. Es algo que se construye con el vínculo, no en el primer saludo.