21 de enero de 2026 - 09:52

Pocas personas lo saben: ¿cuál es la diferencia entre el yogur natural y el yogur griego?

La mejor elección depende del objetivo y del resto de la alimentación. Qué cambia en proteínas, textura, saciedad y uso diario.

Pocas personas lo saben ¿cuál es la diferencia entre el yogur natural y el yogur griego (1)
Por Andrés Aguilera

Leé además

las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera
despues de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patron de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Después de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Por Andrés Aguilera

La diferencia clave está en el proceso de elaboración

La principal diferencia entre ambos yogures es el filtrado. El yogur griego pasa por un proceso extra donde se elimina parte del suero, lo que lo vuelve más espeso y concentrado.

El yogur natural, en cambio, mantiene más líquido, lo que le da una textura más liviana. Ambos se elaboran a partir de leche fermentada, pero el tratamiento posterior marca la diferencia final.

Pocas personas lo saben ¿cuál es la diferencia entre el yogur natural y el yogur griego (3)

Qué cambia en proteínas y nutrientes

El yogur griego aporta casi el doble de proteínas que el yogur natural. Esto lo convierte en una opción muy valorada para quienes buscan mayor saciedad o necesitan reforzar el consumo proteico.

El yogur natural tiene menos proteínas, pero conserva un perfil nutricional equilibrado. Ambos aportan calcio, vitaminas del grupo B y probióticos beneficiosos para la flora intestinal.

Impacto en la digestión y la saciedad

Gracias a su mayor concentración, el yogur griego genera una sensación de saciedad más prolongada. Esto puede ayudar a controlar el apetito entre comidas.

El yogur natural resulta más liviano y suele ser mejor tolerado por personas con digestión sensible.

Además, al tener más líquido, hidrata levemente y se digiere con mayor rapidez.

Pocas personas lo saben ¿cuál es la diferencia entre el yogur natural y el yogur griego (2)

En ambos casos, los probióticos favorecen el equilibrio intestinal y ayudan a reducir la hinchazón abdominal.

Contenido de grasa y azúcar: un punto clave

En versiones enteras, el yogur griego suele tener más grasa, ya que la concentración aumenta al eliminar suero. Sin embargo, también existen versiones descremadas.

Un punto importante es evitar yogures saborizados. Tanto en el natural como en el griego, las versiones con sabores suelen tener azúcar agregado, lo que reduce su beneficio nutricional.

Siempre conviene leer la etiqueta y priorizar opciones simples.

Para qué conviene usar cada uno

El yogur natural es ideal para desayunos livianos, licuados o como base para frutas. También funciona bien en personas con estómago delicado.

El yogur griego es útil en colaciones, recetas saladas, salsas o como reemplazo de crema. Su textura espesa lo hace más versátil en cocina.

No se trata de elegir uno y descartar el otro, sino de usarlos según la necesidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el freezer lleno paso de moda: como se conservaran los alimentos en 2026

El freezer lleno pasó de moda: cómo se conservarán los alimentos en 2026

Por Sofía Serelli
Esta investigación también representa una estrategia efectiva para priorizar los alimentos a largo plazo.

Una investigación de 9.000 alimentos destacó cuáles son los más saludables del mundo

Por Redacción
Estos alimentos colaboran con una respuesta muscular más equilibrada a lo largo del día.

3 alimentos reducen los calambres diarios del cuerpo: no es solo la banana

Por Redacción
La clave está en utilizarla de manera progresiva, ajustando las cantidades al gusto personal para reducir el azúcar diaria.

Ni miel ni stevia: la especia que logra reemplazar el azúcar en cada comida

Por Redacción