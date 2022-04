Picante reacción de Rodrigo Lussich sobre Mau y Ricky Montaner por estar nominados en los premios Martín Fierro

Que Mau y Ricky Montaner estén entre los nominados a los premios Martín Fierro 2022, luego de más de dos años sin ceremonias por la pandemia de covid, provocó una picante reacción de Rodrigo Lussich. “Mau y Ricky son dos ladrones”, lanzó el conductor, según Ciudad Magazine.

“Dos ladrones. Una revelación insólita”, cuestionó el conductor de Socios del Espectáculo a los hermanos cantantes. Además, continuó indignado: “¿Qué hicieron en La Voz Argentina Mau y Ricky?”.

Mau y Ricky

La dupla está nominada en el rubro Jurados junto a Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Ricardo Montaner, por sus roles en La Voz Argentina en competencia con La Academia, ShowMatch y MasterChef Celebrity.

Quien estaba como candidato a ganar la estatuilla como Revelación era Ricky Montaner, el esposo de Stefi Roitman, mano a mano contra Darío Barassi y Jay Mammon.

El periodista habló jocosamente de una modelo trans

La explicación de Rodrigo Lussich a la nominación de Mau y Ricky Montaner

Ante la decisión de Aptra de incluir a los hijos cantantes de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Rodrigo Lussich dio una explicación. “Es una treta para que vengan 20 figuras que no van a tener de otra forma. No hay manera de que salgan en otra terna si no están ahí”, opinó el conductor.

Los jurados en la final de "La Voz Argentina".

“Entonces, los ponen como jurados para que vayan y ocupen una silla”, sentenció.