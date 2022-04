Escándalo: a Liza Minelli la obligaron a subirse a la silla de ruedas en los Óscar 2022

La 94° ceremonia de los premios Óscar seguramente será recordada como la más desastrosa. Evento que tuvo su pico máximo de escándalo por el cachetazo e insulto de Will Smith a Chris Rock. Pero al parecer, esto no fue todo ya que Liza Minelli también vivió lo que sería un desafortunado momento minutos antes de salir al escenario y que determinó su aparición ante el público.

El cantante Michael Feinstein, amigo de Minnelli, en un programa de radio, contó el detrás de escena del momento que todas las crónicas de aquella noche destacaron como una de las secuencias más positivas de una noche para el olvido, según La Nación.

Liza Minnelli y Lady Gaga (AP).

La imagen de Lady Gaga acompañando a Minelli con cuidado y ternura conmovió a muchos en la misma medida en que los preocupó el aparente estado de desorientación de la artista. Según Feinstein, Liza fue “forzada” por la producción a aparecer sentada en una silla de ruedas, a pesar de que ella había puesto como condición para presentar la categoría más esperada de la noche poder aparecer en el escenario sentada en una silla de director.

“Sé que hablar de “sabotaje parece un poco fuerte, pero Liza solo aceptó ir a los Oscar si podía aparecer sentada en esa silla, porque está teniendo algunos problemas de espalda. Les dijo: ‘no quiero que me vean rengueando. Quiero lucir bien y no me gustaría que se preocupen por mí’”, explicó el cantante.

Lady Gaga y Liza Minnelli en la 94° entrega de los premios Óscar (AP)

Sin embargo, “literalmente cinco minutos antes de salir a escena, con ella ya sentada en la silla, quizá por toda la conmoción de la ceremonia, el asistente de dirección dijo que tenía que salir en silla de ruedas”, detalló Feinstein, haciendo referencia al incidente de Smith y cómo, según él, afectó todos los planes de la gala de los Oscar.

Aunque, dice su amigo, en principio Minnelli rechazó el cambio, no hubo tiempo para lograr hacer cambiar de idea a la producción. El desacuerdo, lógicamente, provocó muchos nervios e incomodidad en la artista, ganadora del Oscar por su papel en el film Cabaret.

“Estaba sorprendida y desorientada por todos los cambios y por eso dio la impresión de que algo malo le sucedía pero no es así. Liza está muy bien”, remarcó Feinstein, que al igual que su exagente de prensa, Scott Gorenstein, hizo referencia a algunas dolencias físicas de la artista.

¿Qué le pasó a Liza Minneli con su salud?

El exagente de Liza Minnelli, Scott Gorenstein, contó al diario New York Post, que en los últimos años la cantante pasó por cuatro cirugías de reemplazo de cadera, tres de rodilla y una operación de columna, y, que “está disfrutando de la vida sin necesidad de aparecer en cámara”.

Krysta Rodriguez como Liza Minnelli en "Halston". (Netflix)

“Desde que nació fue presionada para actuar y por eso los últimos años tuvo la posibilidad de relajarse y pasarla bien, sin presiones”, explicó el representante, que de todos modos la alentó a aceptar la invitación de la Academia, hecha por pedido expreso de Lady Gaga.

Liza Minnelli se accidentó y está en silla de ruedas

“Liza es una leyenda y se merece estar en los premios de la Academia”, había sentenciado su amigo, quien, al igual que el resto del mundo, no tenía forma de anticipar que esa aparición quedaría marcada por la ceremonia de los Oscar más desastrosa que se haya visto nunca.