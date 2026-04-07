7 de abril de 2026 - 10:14

Peso corporal y alcohol: cuánto tiempo tardamos en eliminar una cerveza o una copa de vino

Una sola botella de cerveza puede ser detectable en sangre hasta 3,6 horas después en adultos de contextura pequeña, variando drásticamente según el peso corporal.

Alcohol: cuánto tiempo le toma a tu cuerpo volver&nbsp; a estar sobrio según tu peso

Alcohol: cuánto tiempo le toma a tu cuerpo volver  a estar sobrio según tu peso

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Por Sofía Serelli

Calcular cuánto tiempo permanece el alcohol en el organismo es vital antes de tomar el volante, especialmente durante las reuniones de Semana Santa. Aunque los valores son estimaciones, los datos indican que factores como el peso corporal y el tipo de graduación alcohólica alteran los tiempos necesarios para conducir de forma legal.

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El nivel de alcohol en sangre no depende únicamente de la cantidad ingerida, sino de cómo el metabolismo procesa la sustancia. Sentirse en control no garantiza un resultado negativo en el alcoholímetro, ya que los efectos medibles persisten mucho después de que desaparezcan los síntomas visibles de ebriedad.

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Tiempos estimados de eliminación por tipo de bebida

La velocidad con la que el cuerpo procesa el alcohol varía según la bebida. De acuerdo con las tablas de estimación, estos son los tiempos de espera promedio para un adulto:

  • Cerveza (500 ml): tarda entre 2,5 y 3 horas en desaparecer.
  • Vino (copa de 200 ml): requiere entre 2,5 y 3 horas de reposo.
  • Vino (botella de 750 ml): el sistema necesita entre 9 y 10 horas para limpiarse.
  • Aperitivos (300 ml): demanda de 3 a 3,5 horas para su metabolización.
  • Bebidas blancas (4 cl, 40%): permanecen cerca de 2 horas en el organismo.
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El peso corporal como factor determinante en la sobriedad

La diferencia de contextura física es el elemento que más altera estos cálculos. El método de cálculo utilizado por especialistas y plataformas como alkoholkalkulator.com revela que la eliminación no es equitativa entre los conductores.

Tras consumir una sola botella de cerveza de 500 ml, una persona de 50 kilogramos requiere aproximadamente 3,6 horas para limpiar su sistema. En contraste, un individuo de 100 kilogramos reduce ese tiempo a solo 1,8 horas para la misma cantidad de líquido. Esta brecha del doble de tiempo subraya por qué no existen reglas generales para todos los comensales.

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Superar los 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre ya se considera un delito que conlleva sanciones severas. En hombres de peso medio, una pinta de cerveza puede generar niveles de infracción apenas una hora después de su consumo. El método más seguro sigue siendo evitar la conducción tras la ingesta, sin intentar forzar cálculos milimétricos sobre la capacidad de metabolización individual.

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