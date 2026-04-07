7 de abril de 2026 - 11:33

Según la psicología, algunas personas adultas no respetan a sus padres por estas 8 vivencias infantiles

Las relaciones entre padres e hijos no están exentas de tensiones. Sin embargo, la psicología advierte que existen ciertos comportamientos que, aunque parezcan menores o involuntarios, pueden interpretarse como una falta de respeto y afectar profundamente el vínculo familiar.

Distancia entre padres e hijos: estas son las experiencias infantiles pasadas que pueden haber influido en la relación, según la psicología.

Distancia entre padres e hijos: estas son las experiencias infantiles pasadas que pueden haber influido en la relación, según la psicología.

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Por Cristian Reta

Diversos especialistas en psicología coinciden en que muchas de estas actitudes surgen en la adultez, cuando los hijos buscan independencia, pero terminan generando distancia emocional o incluso dolor en sus padres.

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Las actitudes que pueden interpretarse como falta de respeto

Uno de los comportamientos más frecuentes es dar por sentado a los padres. Según los expertos, asumir que siempre estarán disponibles sin demostrar gratitud puede hacerlos sentir poco valorados.

También aparece el rechazo constante a sus consejos o ayuda. Si bien la autonomía es parte del crecimiento, negar sistemáticamente su participación puede generar una sensación de inutilidad o exclusión.

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La distancia emocional, una de las señales más fuertes

Otra señal clave es la falta de atención o interés. No escuchar, evitar conversaciones o mostrarse indiferente ante sus necesidades emocionales puede debilitar el vínculo.

La psicología remarca que los padres esperan reciprocidad afectiva tras años de dedicación. Cuando esto no ocurre, puede aparecer frustración y tristeza.

Conductas que dañan sin intención

Entre las actitudes más comunes que pueden interpretarse como irrespetuosas, los especialistas destacan:

  1. No dedicar tiempo ni interés a la relación
  2. Minimizar sus opiniones o experiencias
  3. Evitar el contacto o la comunicación
  4. Priorizar siempre otras actividades

Estas conductas no siempre son conscientes, pero impactan directamente en la dinámica familiar.

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El rol de la independencia en el conflicto

Durante la adultez, es habitual que los hijos busquen mayor autonomía. Este proceso puede generar tensiones, ya que implica redefinir el vínculo con los padres.

De acuerdo con la psicología del desarrollo, esta etapa suele traer más cuestionamientos hacia la autoridad familiar y nuevas formas de relacionarse, lo que puede derivar en conflictos si no se maneja adecuadamente.

Por qué es importante revisar estas actitudes

Los especialistas subrayan que el respeto en la familia está ligado al reconocimiento del vínculo y al cuidado emocional mutuo. En este sentido, la falta de comunicación o el desinterés pueden deteriorar la relación con el tiempo.

Además, la psicología familiar sostiene que los lazos entre padres e hijos se basan en una “lealtad emocional”, que implica reconocimiento, confianza y reciprocidad.

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