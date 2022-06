Peligra la vuelta de Mirtha Legrand a la TV: no pactó con Eltrece y compartieron un duro comunicado

Mucho se habló sobre la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, sobre todo si sería a través de la pantalla de Eltrece, donde estuvo al aire los últimos años. Sin embargo, desde Story Lab, la productora que encabeza su nieto, Nacho Viale, comentaron en las últimas horas que se vencieron los plazos y no llegaron a un acuerdo con el canal.

A través de un comunicado con fecha de este lunes 27 de junio, comentaron la situación en la que quedan los programas “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”, que la diva conduce desde hace años.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en virtud de la gran cantidad de consultas recibidas de parte de diferentes medios de comunicación y periodistas, acerca del estado de las negociaciones con Canal 13 por los formatos ´La Noche de Mirtha´ y ´Almorzando con Mirtha Legrand´, comienza diciendo el escrito.

“En tal sentido, les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 9 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ´derecho de preferencia´ o ´primera opción´ en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones”, indicaron sobre el proceso.

“Respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”, explican.

Por lo que, a partir de ahora, Mirtha Legrand podría cerrar con otros canales como América TV, Canal 9 o Telefe. Por lo que resta esperar qué ocurrirá con el programa de interés general en el que desde el 2020 estuvo al frente Juana Viale, para resguardar a su abuela en pandemia.

Mirtha Legrand, la gran diva de los argentinos volvió a mostrarse en público tras la ceremonia de los premios Martín Fierro y el aislamiento por ser Covid positiva. Con su glamour nato y un estado radiante, la actriz fue a vivir la Semana de Alta Costura realizada en el MALBA.

En compañía de Marcela Tinayre, La Chiqui escogió el día en que Gino Bogani haría muestra de sus mejores diseños. Se la vio disfrutando junto a su hija y también se las notó emocionadas. Varias lágrimas salieron de sus ojos cuando Juanita Viale apareció en la pasarela.

Juana Viale desfiló vestida de novia y Mirtha Legrand lloró al verla

La nieta de la diva de la televisión argentina caminó con un vestido de novia de alta costura y se frenó enfrente de Mirtha y Marcela, les lanzó un beso y continuó con la pasada.

Legrand no podía parar de llorar y se supo que uno de los motivos de demostrar sus sentimientos fue porque le habían asegurado que Juana no iba a salir en el desfile. Y segundo, es porque vio radiante a su nieta y reemplazo en la conducción de sus clásicos almuerzos.

“Me siento estupendamente bien y emocionada con lo de Juana, una sorpresa increíble. Ella me dijo que no venía y Gino también, es cómplice”, dijo Mirtha a LAM.