Peleas, lágrimas y una definición de último segundo: hay nuevo eliminado en El Hotel de los Famosos

Este lunes, se definió el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos en el duelo entre el Turco García, quien ingresó hace dos semanas, e Imanol Rodríguez. En el medio se vivieron momentos de mucha tensión, peleas y para terminar, un abrazo muy emotivo entre dos participantes.

En las últimas semanas, los grupos de El Hotel de los Famosos han cambiado. Esto se debió a la entrada del Turco García, sumado al bullying hacia Locho Loccisano -que llegó a su punto máximo con el ataque de pánico de Locho la semana pasada-, que fue altamente repudiado en redes, sobre todo con pedidos de “cancelación” hacia Emily Lucius y Martín Salwe.

Turco García e Imanol terminaron abrazados despues del duelo

La Familia, el grupo que lidera Chanchi Estévez quedó conformado con Martín Salwe, Imanol Rodriguez, Sabrina Carballo y Emily Lucius. Quienes cambiaron de bando y se unieron a Locho y al Turco fueron Lissa Vera y Alex Caniggia.

A mitad de camino quedó Melody Luz, quien supo ser de La Familia, pero que está de novia con Alex, quien decidió cambiar de rumbo. “Yo no soy más de la familia. Quiero echarlos de uno en uno”, dijo Caniggia. “Me siento un poco en el medio, pero disfruto de mi posición. Siempre juego por mí”, explicó Melody.

Las peleas antes de empezar el duelo de El Hotel de los Famosos

Chino Leunis le preguntó a García que sentía antes de empezar el duelo. “Esto me hace unas cosquillitas porque no sé lo que es. Por suerte tuve a Locho, que es el Messi de la Hache, que me dio unos consejos. Que gane el que hace las cosas mejor”, soltó.

Se definió el nuevo eliminado del Hotel de los Famosos

Antes de arrancar, Chanchi Estévez se dirigió al Turco para recriminarle su actitud contra Martín Salwe durante las nominaciones, donde lo amenazó con “cagarlo a trompadas” fuera del Hotel. “Actitudes como las que tuvo ayer hacen que no se vea bien”, señaló el Chanchi.

“Es un certamen donde los juegos, las estrategias, todo vale. Lo que no vale es la mentira, la falta de respeto, amenazar”, agregó. “No es el momento para hablar así, previo a una competencia. Que hablen de mí, después hablamos de todo lo que quieran”, contestó el Turco.

Los duelistas, Turco García e Imanol Rodríguez, tuvieron que cargar unos fardos de pasto, trepar cuatro veces en busca de unas pelotas, hacer equilibrio sobre una pasarela y acertar seis tiros a unos cubos de madera.

A pesar de que el exfutbolista sacó ventaja con la puntería, García no se dio cuenta y subió una vez de más, lo que emparejó el duelo. El Turco terminó antes con la puntería, pero Imanol le terminó ganando por subir con mayor velocidad a buscar la tarjeta final.

“Me parecía que iba a ser una Hache épica y me encantó. Me pongo muy feliz, me llevo el mejor recuerdo, a pesar de las peleas, es una experiencia inolvidable para mí después de todo lo que pasé”, dijo el Turco después de quedar eliminado.

“Gracias por estos momentos, aunque fueron cortitos, me hiciste cagar de risa, sos un tipazo”, dijo Imanol, sumado a un abrazo entre lágrimas entre ambos.

Un abrazo muy emotivo entre Chanchi Estévez y el Turco García

Terminado el duelo, sorprendió que García pidió acercarse al Chanchi para pedirle disculpas. Ambos se fundieron en un abrazo muy emotivo, entre lágrimas, de prácticamente un minuto.

Después Pampita dio paso a los participantes a dedicarle unas palabras al exfutbolista. “Gracias, me diste aire, sos un tipazo”, le dijo Locho. “Amigo, te quiero mucho, sos una bestia, un animal, un gladiador. Te veo afuera”, expresó Alex.

Los participantes le dijeron unas palabras de despedida al Turco

Luego llegó el turno de los del grupo rival. “Sos el típico que quiero compartir un asado. Me encanta tu maldad, me hace reír mucho”, le dijo Sabrina. Martín Salwe, con quien se enfrentaron muy fuerte, agregó: “Este es el Turco que la gente de Racing quiere, que toda la Argentina quiere”.

Para finalizar, habló el Chanchi: “Vivimos muchas cosas, fue solo un juego. Sabés que te quiero. Te puedo dar otro abrazo”, pidió Maxi con la voz entrecortada. Y ocurrió un nuevo abrazo entre ambos.