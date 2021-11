Pasó en la escuela: le ataron el barbijo en la cabeza a una nena con discapacidad para que no se lo quitara

En un colegio de Indian Harbor Beach, en Florida (Estados Unidos), le ataron el barbijo a la cabeza a una nena con discapacidad para que no se lo quitara. Un informe policial determinó que la víctima involucrada tiene síndrome de Down y “no hay pruebas suficientes para respaldar una violación criminal” contra la maestra y asistente de instrucción.

Según informó Fox News, Sofia Bezerra es una niña de 7 años con síndrome de Down y le colocaron el barbijo de manera tal para que no se lo quite dentro del aula. “No se presentaron pruebas que respalden que Sofía haya recibido una lesión física o emocional. Este caso está cerrado por infundado”, explicó el informe de la Policía local el domingo.

Los investigadores añadieron que, “como lo atestiguaron varios maestros, ayudantes escolares, conductores de autobuses y personal administrativo de la escuela, en ningún momento, mientras tenía el tapabocas colocado -Sofía-, mostró signos de angustia, malestar, dificultad para respirar o cualquier otro problema de salud“.

El informe se da en el marco de la acusación por parte del padrastro de Bezerra, Jeffery Steel, cuando inculpó a los educadores de la escuela primaria Ocean Breeze en Indian Harbor Beach, Florida, de obligar a su hijastra con síndrome de Down a usar un tapabocas atándoselo a la cara durante aproximadamente 40 días.

Steel dijo que Sofia no habla y tiene la lengua agrandada. Agregó que ella no puede hablar pero respira por la boca, lo que hace que el uso del barbijo sea peligroso para su salud.

No obstante el 7 de octubre, Sofía se bajó del colectivo escolar con un tapabocas mojado por la saliva, atada a la cara con una cuerda delgada de nailon, dijo Steel en diálogo con Fox News durante el mes pasado. Añadió que Sofía no fue enviada a la escuela ese día con una máscara, ni ningún día antes.

La víctima tiene un plan de educación individual (IEP), que requiere que los educadores notifiquen a los padres sobre cualquier cambio en el plan, pero Steel aclaró que la escuela nunca le dio detalles a él ni a su esposa que Sofía tendría que usar un barbijo. También explicó que la escuela no pidió consentimiento para atarle la máscara a la cara.

Escuela Primaria Ocean Breeze (Florida, EEUU) /Google Maps

Steel llevó sus quejas a la escuela unos días después y el incidente se convirtió en objeto de una investigación policial para determinar si se había producido algún abuso infantil.

Pese a recomendar cargos criminales como resultado de la investigación, el informe policial corrobora la afirmación de Steel de que los maestros de la escuela probaron varios métodos para colocar una máscara en la cara de Sofia sin contactar a sus padres para obtener su consentimiento. La escuela se puso en contacto con otros padres cuyos hijos estaban en la clase de Sofía y también tenían problemas similares para mantener una máscara asegurada, según el informe de las autoridades policiales.

La niña de 7 años había recibido una exención al mandato de mascarillas de la escuela, que se implementó desafiando los intentos del gobernador de Florida Ron DeSantis de prohibir los mandatos de barbijos escolares, en respuesta a la queja de sus padres, pero Steel contrató a un abogado y prometió acciones legales contra la institución educativa.

Steel afirmó el domingo que él y su abogado brindarían más comentarios sobre el caso en los próximos días, y agregó que cree que el informe policial refuerza sus afirmaciones a pesar de su recomendación contra los cargos penales.

Los representantes de la escuela primaria Ocean Breeze no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios el domingo.