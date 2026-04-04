4 de abril de 2026 - 09:18

¿Pascua o Pascuas?: cómo es la manera correcta de decirlo y cuál es la diferencia entre estas palabras

La inteligencia artificial terminó de revelar cuál es el término correcto para referirse a la Pascua.

La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua.

La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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La realidad es que si bien ambos conceptos son extraídos de la biblia, no son lo mismo. Incluso no se relacionan entre sí. La Pascua, en singular, refiere al día de la Resurrección de Jesús, es decir, el Domingo de Pascua. También se usa para referirse a la Pascua judía (Pésaj), que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto.

Pascua
La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua

La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua

Pascuas en plural, a su vez, es una forma más coloquial y generalizada, especialmente en países de habla hispana, para referirse a los días festivos relacionados con la vida y obra de Jesús, no solo de Semana Santa. También se usa al decir: “Felices Pascuas”, como una expresión de buenos deseos (similar a “Felices Fiestas” en Navidad).

Cuál es el término correcto: Pascuas o Pascua

Según el análisis lingüístico de IA y el uso frecuente en corpus digitales, ambas formas son correctas, dependiendo de lo que quieras expresar y del tono que uses.

Pascua es más precisa y formal cuando hablamos de la festividad concreta, mientras que Pascuas es más popular y cercana en contextos festivos o informales.

Pascua
La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua.

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Pascua: ¿por qué se celebra, significado y qué es?

La Pascua es entendida por la Iglesia Católica como la celebración de la resurrección de Cristo al tercer día después de haber sido crucificado, según sostiene el Nuevo Testamento de la Biblia. Esta es la conmemoración más importante para los cristianos.

Esta festividad es también conocida como Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección y no siempre se celebra en la misma fecha ya que puede variar año a año.

Pascua
La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua.

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El origen de la Pascua se remonta al Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro del Éxodo, donde se relata la marcha del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida, y se explica cómo debe ser llevada la celebración pascual para el pueblo hebreo.

No obstante, hay que remarcar que los cristianos separaron la celebración de la Pascua judía y cristiana en el Primer Concilio de Nicea (año 325 d. de C.), y definieron así los elementos propios de la celebración cristiana, que festeja la resurrección de Jesucristo.

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