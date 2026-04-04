¿Pascua o Pascuas?: cómo es la manera correcta de decirlo y cuál es la diferencia entre estas palabras

Teniendo en cuenta que se acerca Pascua y muchos quieren emitir saludos , se genera una gran incertidumbre año tras año respecto a cómo se escribe este término. Es por eso, que consultamos a la inteligencia artificial si se dice Pascuas o Pascua.

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La realidad es que si bien ambos conceptos son extraídos de la biblia, no son lo mismo. Incluso no se relacionan entre sí. La Pascua , en singular, refiere al día de la Resurrección de Jesús , es decir, el Domingo de Pascua. También se usa para referirse a la Pascua judía (Pésaj), que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto.

Pascuas en plural, a su vez, es una forma más coloquial y generalizada, especialmente en países de habla hispana, para referirse a los días festivos relacionados con la vida y obra de Jesús, no solo de Semana Santa. También se usa al decir: “Felices Pascuas”, como una expresión de buenos deseos (similar a “Felices Fiestas” en Navidad ).

La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua

Según el análisis lingüístico de IA y el uso frecuente en corpus digitales, ambas formas son correctas, dependiendo de lo que quieras expresar y del tono que uses.

Pascua es más precisa y formal cuando hablamos de la festividad concreta , mientras que Pascuas es más popular y cercana en contextos festivos o informales.

Pascua La Inteligencia artificial reveló la duda más vieja sobre la Pascua. Web

Pascua: ¿por qué se celebra, significado y qué es?

La Pascua es entendida por la Iglesia Católica como la celebración de la resurrección de Cristo al tercer día después de haber sido crucificado, según sostiene el Nuevo Testamento de la Biblia. Esta es la conmemoración más importante para los cristianos.

Esta festividad es también conocida como Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección y no siempre se celebra en la misma fecha ya que puede variar año a año.

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El origen de la Pascua se remonta al Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro del Éxodo, donde se relata la marcha del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto hacia la tierra prometida, y se explica cómo debe ser llevada la celebración pascual para el pueblo hebreo.

No obstante, hay que remarcar que los cristianos separaron la celebración de la Pascua judía y cristiana en el Primer Concilio de Nicea (año 325 d. de C.), y definieron así los elementos propios de la celebración cristiana, que festeja la resurrección de Jesucristo.