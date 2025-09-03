3 de septiembre de 2025 - 21:15

Pasar una piedra de alumbre después de afeitarse la cara: por qué se recomienda y para qué sirve

La piedra de alumbre es una vieja tradición luego de afeitarse la cara. Esta práctica tiene efectos positivos hasta la actualidad.

El uso de esta piedra es sencillo y además representa una alternativa saludable al pasarlo después de afeitarse la cara.

Por Redacción

Afeitarse la cara puede generar pequeños cortes o irritaciones que incomodan a lo largo del día. Por eso, muchas personas recurren a distintos métodos para suavizar la piel y reducir la resequedad. Uno de los trucos más antiguos es pasar una piedra de alumbre tras finalizar el rasurado.

Lo llamativo de este material es que a pesar de su origen en prácticas tradicionales, este mineral todavía es usado en la actualidad por los beneficios que aporta en la piel. Este objeto es de uso simple y previene posibles problemas al usar máquinas que pueden provocar infecciones.

Cómo actúa en la cara la piedra de alumbre después del afeitado

La piedra de alumbre está compuesta principalmente por sulfato doble de aluminio y potasio, lo que le da propiedades astringentes y antisépticas.

  • Para que haga efecto, deberás aplicarla sobre la piel húmeda después del afeitado. Eso contrae los poros y ayuda a detener pequeños sangrados generados por cortes superficiales.
  • Se usa como efecto desinfectante, ya que reduce el riesgo de infecciones que pueden aparecer en la zona recién rasurada.
  • Esta piedra se utiliza desde hace décadas y todavía se mantiene como un recurso efectivo para quienes prefieren métodos naturales.
  • Este mineral, al no contener fragancias ni químicos añadidos, parece que no logra ningún efecto pero se adapta incluso a pieles sensibles que reaccionan mal a productos con alcohol.
  • Otro beneficio principal es que ayuda a que los vellos encarnados no aparezcan. Por eso, al pasar la piedra de alumbre representa un cuidado estético y refuerza la higiene para prevenir complicaciones comunes tras el afeitado.
La piedra de alumbre todavía es un beneficio para la piel en el cuidado masculino

Existen lociones y bálsamos para después del afeitado, pero no cumplen las mismas funciones como la piedra de alumbre.

  • Para los dermatólogos del National Center for Biotechnology Information, señalan que este mineral aporta beneficios adicionales a largo plazo, ya que su uso regular ayuda a tonificar la piel y mantener los poros más cerrados.
  • Además, no deja sensación grasa ni reseca la piel en exceso, algo frecuente con productos que contienen alcohol.
  • Esta piedra puede durar varios meses, lo que ayuda a evitar envases plásticos y a reducir el consumo de químicos en personas que buscan opciones naturales y sostenibles.
La piedra de alumbre, por tradición es más que un remedio antiguo, porque combina compuestos naturales con efectos que la piel acepta. Este objeto cierra poros, detiene sangrados y desinfecta la piel después del afeitado. Por eso, al incorporarla a la rutina de cuidado personal permite mejorar el cutis ante el rasurado, manteniendo la piel protegida y fresca al mismo tiempo.

