12 de abril de 2026 - 10:36

Pasar jabón de tocador sobre las aberturas de casa: por qué se recomienda este truco y para qué sirve

Con la cercanía del invierno, un simple truco con jabón de tocador perfumado puede ayudar a mantener alejadas a las arañas en las entradas de casa.

Es una idea que refuerza el efecto repelente en distintos sectores de casa.

Es una idea que refuerza el efecto repelente en distintos sectores de casa.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

Cuando bajan las temperaturas, es común que algunos insectos busquen refugio dentro de casa. Entre ellos, las arañas suelen instalarse en rincones, grietas y aberturas, generando incomodidad en muchos hogares. Frente a esto, existen soluciones simples que evitan los productos químicos agresivos.

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Uno de los trucos más comentados consiste en usar jabón de tocador en puntos estratégicos de casa. Aunque puede parecer extraño, su aroma actúa como una barrera que ayuda a disuadir la presencia de estos insectos durante el invierno.

truco del jabón
En invierno, los insectos buscan lugares cerrados y pueden aparecer en cualquier rincón.

En invierno, los insectos buscan lugares cerrados y pueden aparecer en cualquier rincón.

Cómo funciona este truco casero y por qué puede ahuyentar arañas

Para el sitio The Family Handyman, el secreto de este método está en el aroma. Al frotar jabón perfumado en zonas clave, se crea una especie de película aromática que resulta desagradable para las arañas, lo que reduce la probabilidad de que ingresen o permanezcan en esos espacios.

Las fragancias más intensas son las más recomendadas para este fin

Entre ellas se destacan la menta, los cítricos, el eucalipto y la lavanda, ya que generan un entorno menos atractivo para estos insectos.

  • Para aplicarlo correctamente, se aconseja pasar una pequeña cantidad de jabón seco en marcos de puertas, ventanas, zócalos y también alrededor de entradas de cables o tuberías.

truco del jabón
Otra alternativa útil es colocar pequeñas bolsitas con virutas de jabón en placares o rincones.

Otra alternativa útil es colocar pequeñas bolsitas con virutas de jabón en placares o rincones.

Recomendaciones clave para mejorar su efectividad en casa

  • Si bien este truco es práctico y accesible, su efectividad puede variar según distintos factores, como el tipo de araña, la ventilación del ambiente o la constancia en su aplicación.
  • Por eso, se recomienda renovar la capa de jabón cada 1-2 semanas o después de limpiar las superficies, para mantener el efecto activo. Además, combinar este método con otras medidas puede potenciar los resultados.
  • Entre las acciones más efectivas se encuentran sellar grietas, reducir la humedad, evitar acumulación de objetos y limpiar regularmente telarañas. También se pueden sumar alternativas suaves como paños con vinagre o sprays de menta diluida, siempre verificando que sean seguros para mascotas.
truco del jabón

El uso de jabón perfumado en aberturas es un truco simple que puede ayudar a mantener alejadas a las arañas durante el invierno sin utilizar productos fuertes y contaminantes a corto plazo.

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