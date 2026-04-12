Pasar jabón de tocador sobre las aberturas de casa: por qué se recomienda este truco y para qué sirve

Con la cercanía del invierno, un simple truco con jabón de tocador perfumado puede ayudar a mantener alejadas a las arañas en las entradas de casa.

Es una idea que refuerza el efecto repelente en distintos sectores de casa.

Cuando bajan las temperaturas, es común que algunos insectos busquen refugio dentro de casa. Entre ellos, las arañas suelen instalarse en rincones, grietas y aberturas, generando incomodidad en muchos hogares. Frente a esto, existen soluciones simples que evitan los productos químicos agresivos.

Uno de los trucos más comentados consiste en usar jabón de tocador en puntos estratégicos de casa. Aunque puede parecer extraño, su aroma actúa como una barrera que ayuda a disuadir la presencia de estos insectos durante el invierno.

truco del jabón En invierno, los insectos buscan lugares cerrados y pueden aparecer en cualquier rincón. WEB Cómo funciona este truco casero y por qué puede ahuyentar arañas Para el sitio The Family Handyman, el secreto de este método está en el aroma. Al frotar jabón perfumado en zonas clave, se crea una especie de película aromática que resulta desagradable para las arañas, lo que reduce la probabilidad de que ingresen o permanezcan en esos espacios.

Las fragancias más intensas son las más recomendadas para este fin Entre ellas se destacan la menta, los cítricos, el eucalipto y la lavanda, ya que generan un entorno menos atractivo para estos insectos.

Para aplicarlo correctamente, se aconseja pasar una pequeña cantidad de jabón seco en marcos de puertas, ventanas, zócalos y también alrededor de entradas de cables o tuberías.