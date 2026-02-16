16 de febrero de 2026 - 11:46

Para qué sirve el pequeño agujero que tienen muchas reglas escolares en uno de sus extremos

Ese detalle que parece decorativo es una de esas curiosidades del diseño escolar que cumple una función práctica en el hogar, la escuela y la oficina.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Una de esas curiosidades de la moda que nació fuera del hogar y hoy forma parte de la historia del jean.

Para qué sirve el pequeño bolsillo dentro del bolsillo del jean y por qué sigue existiendo

Por Ignacio Alvarado
El relieve inferior de las botellas de vidrio tiene una función estructural y práctica que pocos conocen.

Para qué sirve el relieve circular en la base de las botellas de vidrio

Por Ignacio Alvarado

Aunque nació con un propósito práctico, su utilidad se extendió también al hogar y otros ámbitos. Con el paso del tiempo, el diseño se mantuvo casi sin cambios.

Para colgarla y mantener el orden

La función principal del agujero es permitir colgar la regla. En aulas y talleres es habitual ver paneles perforados o clavos en la pared donde los útiles se cuelgan para mantener el orden. Gracias a ese pequeño orificio, la regla puede guardarse fácilmente sin ocupar espacio en cajones.

image

En el hogar, este detalle también resulta útil. Puede colocarse en ganchos dentro de escritorios, pizarras organizadoras o tableros de herramientas. Así se evita que se pierda entre papeles o que se doble dentro de una mochila.

Para usarla como guía fija o compás improvisado

Otra de las curiosidades menos conocidas es que el agujero permite usar la regla como punto de apoyo. Al introducir la punta de un lápiz, tornillo o chinche en el orificio, se puede girar la regla para trazar líneas curvas o círculos amplios, funcionando como un compás improvisado.

Este uso es frecuente en manualidades, carpintería escolar o proyectos simples de bricolaje. Aunque no reemplaza herramientas específicas, puede resolver situaciones puntuales de forma práctica.

image

Un detalle pequeño con historia

En el universo de los objetos escolares, pocos elementos son tan clásicos como la regla. Ese pequeño agujero, lejos de ser decorativo, responde a una necesidad concreta de organización y versatilidad. Una muestra más de cómo detalles mínimos pueden tener grandes funciones en la vida cotidiana del hogar y la escuela.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Curazao, el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un Mundial. 

Mundial 2026: 10 curiosidades y datos clave que lo convertirán en el torneo más revolucionario de la historia

Por Nicolás Salas
ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazon y la circulacion de adultos mayores

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Por Daniela Leiva
Estas son las señales de vestuario que demuestran infelicidad según la psicología.

Según la psicología, estas 10 elecciones de ropa pueden revelar que un hombre renunció a su felicidad

Por Cristian Reta
¿Guardas un viejo ventilador como este? Tenés un tesoro. 

Si tenés un ventilador viejo, tenés un tesoro: 5 formas de convertirlo en decoración vintage

Por Sofía Serelli