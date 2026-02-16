Para qué sirve el pequeño agujero que tienen muchas reglas escolares en uno de sus extremos

Ese detalle que parece decorativo es una de esas curiosidades del diseño escolar que cumple una función práctica en el hogar, la escuela y la oficina.

En casi todos los estuches hay una regla plástica o metálica con una característica en común: un pequeño agujero en uno de sus extremos. Muchos creen que se trata de un simple detalle de diseño o de una cuestión estética, pero lo cierto es que cumple funciones muy concretas. Entre curiosidades de los objetos cotidianos, este pequeño orificio es uno de los más ignorados.

Aunque nació con un propósito práctico, su utilidad se extendió también al hogar y otros ámbitos. Con el paso del tiempo, el diseño se mantuvo casi sin cambios.

Para colgarla y mantener el orden La función principal del agujero es permitir colgar la regla. En aulas y talleres es habitual ver paneles perforados o clavos en la pared donde los útiles se cuelgan para mantener el orden. Gracias a ese pequeño orificio, la regla puede guardarse fácilmente sin ocupar espacio en cajones.

image En el hogar, este detalle también resulta útil. Puede colocarse en ganchos dentro de escritorios, pizarras organizadoras o tableros de herramientas. Así se evita que se pierda entre papeles o que se doble dentro de una mochila.

Para usarla como guía fija o compás improvisado Otra de las curiosidades menos conocidas es que el agujero permite usar la regla como punto de apoyo. Al introducir la punta de un lápiz, tornillo o chinche en el orificio, se puede girar la regla para trazar líneas curvas o círculos amplios, funcionando como un compás improvisado.

Este uso es frecuente en manualidades, carpintería escolar o proyectos simples de bricolaje. Aunque no reemplaza herramientas específicas, puede resolver situaciones puntuales de forma práctica. image Un detalle pequeño con historia En el universo de los objetos escolares, pocos elementos son tan clásicos como la regla. Ese pequeño agujero, lejos de ser decorativo, responde a una necesidad concreta de organización y versatilidad. Una muestra más de cómo detalles mínimos pueden tener grandes funciones en la vida cotidiana del hogar y la escuela.