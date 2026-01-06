Para autos y camionetas: cuál es la presión del aire para los neumáticos al salir a la ruta en vacaciones

Antes de salir a la ruta, debe revisarse combustible, documentación y equipaje, pero no debe pasarse por alto un punto clave en la seguridad de los autos: la calibración de los neumáticos. En verano, las altas temperaturas modifican la presión del aire en las ruedas y hacen que los valores no sean los mismos que en otras épocas del año.
Recorrer varios kilómetros con los neumáticos mal inflados aumenta el consumo de combustible, pero principalmente reduce la estabilidad del vehículo, alarga la distancia de frenado y acelera el desgaste de las cubiertas. Por eso, conocer cuántas libras de aire deben llevar los autos y camionetas al salir de vacaciones se vuelve fundamental para evitar riesgos innecesarios.
Cuántas libras de aire deben llevar los autos en verano al salir a la ruta
En autos medianos (los más comunes para viajes familiares) la recomendación general para circular por ruta es calibrar las ruedas entre 32 y 33 PSI (libras).
Este rango permite que el neumático mantenga una correcta superficie de contacto con el asfalto, mejore la estabilidad a altas velocidades y reduzca el riesgo de sobrecalentamiento de la cubierta.
Al circular con menos presión de la indicada se genera un mayor esfuerzo en los laterales del neumático, aumentando las probabilidades de deformaciones o incluso reventones en trayectos largos.
Por el contrario, un exceso de aire reduce la adherencia y hace que el vehículo pierda confort y control, especialmente en maniobras bruscas.
Por eso, es importante realizar la medición con los neumáticos en frío, preferentemente antes de iniciar el viaje, ya que después de varios kilómetros la presión aumenta de forma natural.
El sitio Cecaitra aclara que no todos los autos tienen la misma calibración: siempre es recomendable revisar la etiqueta del fabricante, que suele estar ubicada en el marco de la puerta del conductor o en el manual del vehículo, donde se detallan los valores exactos según carga y uso.
Cuál es la presión ideal en camionetas 4x4 cuando circulan por arena en playa o médanos
En el caso de las camionetas 4x4, la presión de los neumáticos varía según el tipo de terreno y el uso que se les vaya a dar durante las vacaciones.
Para circular por ruta o ciudad, suelen utilizar valores similares a los de un auto, ajustados al peso del vehículo.
Sin embargo, cuando se trata de manejar sobre arena (como en playas o médanos) la calibración cambia por completo. Las camionetas 4x4 con tracción integral deben bajar la presión a un rango aproximado de 18 a 20 PSI, lo que permite que el neumático se “aplane” ligeramente y aumente la superficie de apoyo, evitando que el vehículo se entierre.
En cambio, las camionetas con tracción simple necesitan una presión aún menor, entre 12 y 15PSI, para lograr el mismo efecto. Este ajuste mejora notablemente la capacidad de avance sobre superficies blandas.
Eso sí, una vez que se vuelve al asfalto, es indispensable volver a inflar los neumáticos a los valores normales, ya que circular con baja presión en ruta puede dañar las cubiertas y afectar seriamente la estabilidad del vehículo.
Por qué no todos los vehículos llevan la misma calibración y cómo cuidarlos
La realidad es que la presión correcta depende de múltiples factores: el tamaño del auto, el peso total, la cantidad de pasajeros, el equipaje y el tipo de neumático.
Por eso, un vehículo cargado para vacaciones necesita una presión diferente a la de uso urbano diario.
Además, los neumáticos traseros necesitan un ajuste distinto cuando el baúl va lleno. Para cuidarlos correctamente, se recomienda revisar la presión al menos una vez por semana durante viajes largos y hacerlo siempre con las ruedas frías.