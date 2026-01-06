Para autos y camionetas: cuál es la presión del aire para los neumáticos al salir a la ruta en vacaciones

Antes de salir a la ruta, debe revisarse combustible, documentación y equipaje, pero no debe pasarse por alto un punto clave en la seguridad de los autos : la calibración de los neumáticos . En verano , las altas temperaturas modifican la presión del aire en las ruedas y hacen que los valores no sean los mismos que en otras épocas del año.

Recorrer varios kilómetros con los neumáticos mal inflados aumenta el consumo de combustible , pero principalmente reduce la estabilidad del vehículo, alarga la distancia de frenado y acelera el desgaste de las cubiertas. Por eso, conocer cuántas libras de aire deben llevar los autos y camionetas al salir de vacaciones se vuelve fundamental para evitar riesgos innecesarios.

El sitio Cecaitra aclara que no todos los autos tienen la misma calibración : siempre es recomendable revisar la etiqueta del fabricante, que suele estar ubicada en el marco de la puerta del conductor o en el manual del vehículo, donde se detallan los valores exactos según carga y uso.

Conocer en detalle el aire de las ruedas que necesitan los autos impacta directamente en la seguridad.

En el caso de las camionetas 4x4, la presión de los neumáticos varía según el tipo de terreno y el uso que se les vaya a dar durante las vacaciones.

Eso sí, una vez que se vuelve al asfalto, es indispensable volver a inflar los neumáticos a los valores normales, ya que circular con baja presión en ruta puede dañar las cubiertas y afectar seriamente la estabilidad del vehículo.

Por qué no todos los vehículos llevan la misma calibración y cómo cuidarlos

La realidad es que la presión correcta depende de múltiples factores: el tamaño del auto, el peso total, la cantidad de pasajeros, el equipaje y el tipo de neumático.

Por eso, un vehículo cargado para vacaciones necesita una presión diferente a la de uso urbano diario.

Además, los neumáticos traseros necesitan un ajuste distinto cuando el baúl va lleno. Para cuidarlos correctamente, se recomienda revisar la presión al menos una vez por semana durante viajes largos y hacerlo siempre con las ruedas frías.

aire de los neumáticos WEB

Ajustar la presión según el tipo de auto, el terreno y la carga es fundamental para viajar tranquilo y evitar inconvenientes durante las vacaciones.