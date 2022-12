Otro récord: Messi superó la publicación del huevo viral y tiene la foto con más likes en Instagram

Lionel Messi no solo se convirtió por primera vez campéon del mundo sino que, en su recorrido por la Copa del Mundo Qatar 2022, cosechó varios récrods.

El capitán de la selección no solo hizo historia adentro de la cancha del fútbol sino que afuera también. La fotografía que compartió en la red social Instagram alzando la Copa del Mundo acaba de convertirse en la foto con más ‘me gusta’ de la historia con más de 58 millones de likes en poco más de un día.

Posteo de Instagram de Messi

“CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!” , dice la publicación que hasta el momento supera los 58 millones de likes.

Publicación de Huevo en Instagram

La foto que ostentaba el récord de likes en Instagram era la de un simple huevo de gallina. Sí, un huevo. Esta cuenta llamada ‘World record egg’ formaba parte de una estrategia para visibilizar la importancia de la salud mental y cuenta con casi 56 millones de ‘me gusta’.