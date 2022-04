Otro ex Gran Hermano habló del “casting sábana” de los participantes del reality y desató un escándalo

Una nueva polémica se desató entorno a Gran Hermano luego de que la exparticipante, Pamela Bevilacqua, reveló que en los castings, los productores pedían sexo a cambio de ingresar al reality. Luego, otro exparticipante, Emiliano Boscatto, salió a confirmar lo que había dicho su excompañera.

El actor habló luego de las versiones de que ingresaban a Gran Hermano quienes accedían a tener un “casting sábana”. Él y Pamela formaron parte de la edición que ganó Cristian U y dieron algunos detalles de la polémica.

Christian U fue el ganador de la edición 2011.

El cordobés habló con TNshow y aclaró esta situación no la vio en el ciclo donde fue subcampeón, pero aseguró que pasó en otras ediciones.

“Yo no viví acoso ni casting sábana, tampoco sabía que a algunas de las chicas sí les había pasado. En un chat que tenemos surgieron los nombres de dos chicas que parece que sí se acostaron con alguien”, expresó.

Emiliano Boscatto, ex Gran Hermano

Boscatto trabaja como actor porno en España y desde allá aseguró que los rumores son sobre las ediciones posteriores a las que se llevaron adelante en Telefe.

“Sabía de los GH que se hacían en América. Ahí estoy al tanto de que había ese tipo de arreglos para ingresar a la casa”, añadió.

Pamela Bevilacqua confesó que hubo “casting sábana” en Gran Hermano

En un diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la ex participante del reality, Pamela Bevilacqua, comentó: “Para mantenerse en el medio había que tunearse pero también había que generar un contenido muy bochornoso y más en la vida de una mujer, quilombos”.

Y precisó: “A mí no me llenaba, me ponía mal tener que hacer cosas que no querían que pasara, mucha mentira de trasfondo”.

Pamela denunció "casting sábana" para ingresa a Gran Hermano y habló del triunfo "injusto" de Cristian U

Y la denuncia tremenda llegó cuando habló del casting: “Hay mujeres que sí lo hacen, tener que ser buena onda... sabés que te están tocando de más y por la posibilidad de conseguir algo...”.

“A mí puntualmente nunca me pasó nada, pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”, argumentó.

“Se comentaba como ´boluda no sabés lo que me pasó, a vos te llamaron para esto y te dijeron lo que hay que hacer´, y escuchabas a algunas que decían que no se iban a rebajar a eso”, reveló Pamela quien actualmente se dedica a los bienes raíces y no tiene nada que ver con los medios.