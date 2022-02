Oriana Sabatini se mostró con el rostro ensangrentado tras sufrir un accidente doméstico

En las redes sociales los famosos comparten un montón de momentos de sus trabajos, reuniones con amigos y hasta de su intimidad de pareja o en el hogar. Los seguidores enloquecen con cada foto o video que los deja descubrir algo nuevo de sus vidas pero también se preocupan cuando suben material inesperado.

Como sucedió con Oriana Sabatini, la cantante que subió a las historias de Instagram una grabación de su rostro en la que se ve herida. Y claro sus 5.6 millones de fanáticos le consultaron qué le había pasado porque les llamó la atención verla herida y sonriente al mismo tiempo.

El domingo, la pareja de Paulo Dybala se filmó a sí misma en un gimnasio, con barbijo en el cuello y un primer plano a su corte en la frente, el cual le sangró bastante y quedó roja hasta su ceja derecha. Al parecer se dio un fuerte golpe por distracción.

“Siempre triunfando”, escribió la también modelo sobre el clip al que agregó la canción “Oh No”, grabada como Remember (Walkin’ in the Sand) por The Shangri, popularizada en TikTok.

A las horas y tras el pedido de todos sus fanáticos, la morocha explicó que se golpeó contra un estante. Aunque no lo hizo desde su perfil de las redes sociales sino desde el de Lizardo Ponce, su amigo con el que se encontró en Miami.

¿Qué se hizo Oriana Sabatini en las cejas?

Las tendencias de la moda en Europa y Norteamérica llegan con demora a la Argentina pero gracias a las influencers que están repartidas por el mundo entero, conocemos de los estilos que la romperán y a los que no todos se animarán a usar.

Las cejas de Oriana Sabatini, ¿el último grito de la moda?

Como es el caso del nuevo look de Oriana Sabatini, quien se mostró con sus cejas teñidas de rubio. Es decir, la modelo morocha se sumó a la tendencia de decolorarse esa parte del rostro y así lucir más fresca y renovada.

Si le quedan bien o mal es otro tema, a ella le gustó el resultado y lo muestra con mucha soltura en las redes. ¿Vos te animás a la decoloración de las cejas?