Christian Sancho se mostró muy enamorado de Celeste Muriega

El verano trajo un amor que parece ser verdadero, el de Christian Sancho y Celeste Muriega, quienes se conocieron al protagonizar la obra “Sex” en pleno centro porteño. Hoy sus redes dejan ver algo de su intimidad de pareja y ya hablan abiertamente de su amor.

Fue el actor que tiene marcadísimos los abdominales quien dio una entrevista para “Implacables” y confió que su novia es “alucinante”. De este modo, el también modelo se refirió por primera vez a la relación con la bailarina.

En el ciclo de chimentos le preguntaron cómo había empezado todo y que dijera “con sus propias palabras” cómo era la relación: “Yo no suelo clasificar a los vínculos, uno los va encontrando con el tiempo y se va poniendo a tono con lo que le va pasando. Pero no te voy a mentir, la conocí acá en ‘Sex’, no nos habíamos cruzado en ningún trabajo”.

Christian Sancho se animó a romper el silencio sobre su amor con Celeste Muriega, su compañera de trabajo, y se mostró más tierno y enamorado que nunca: “La verdad que es una chica hermosa, una persona que admiro, con muy buen humor, compañera, es alucinante más allá de su talento”.

Sobre el comienzo del noviazgo compartió: “Lo que se dio fue desde un lugar de buena onda, y se fue dando una relación que ojalá el día de mañana pueda decir ‘es mi novia, es una persona con la que a mí me gustaría compartir el resto de mi vida’. Hoy lo que te puedo decir es eso, que es una persona hermosa que estoy conociendo”.

Christian Sancho y Celeste Muriega no se muestran juntos en las redes pero comparten sus cenas románticas

El artista que es padre de Camille y Gael, de 21 y 11 años respectivamente, en la entrevista se refirió a ellos y este nuevo vínculo con Muriega: “Lo saben porque se meten en las redes sociales, pero yo no hablo de eso con ellos porque soy muy respetuoso con mis hijos. Trato de ser cauto porque me parece que cuando uno les presenta una persona tiene que ser alguien que uno sabe que va a estar por el resto de su vida, y Celeste también es una persona muy respetuosa”.