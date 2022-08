Nuevos gestos de Mauro Icardi que alimentan los rumores de crisis con Wanda Nara

Wanda Nara arribó a Argentina y con ella, los fuertes rumores de crisis de pareja con Mauro Icardi. El periodista Pampito había contado que “están tratando de remar la situación, desde hace rato, pero no lo consiguen”, y ahora, nuevos movimientos de Icardi en sus redes alimentaron las especulaciones.

Según reveló el periodista Pampito en ‘Mañanísima’, Wanda Nara y Mauro Icardi estarían atravesando de nuevo una fuerte crisis. “Ellos están tratando de remar la situación, desde hace rato, pero no lo consiguen”, aseguró el panelista.

El lunes por la mañana, la empresaria arribó a la Argentina con sus hijos, su hermana Zaira y su madre. “Icardi no vino. Me dicen que las tres están separadas: Nora, Wanda y Zaira”, explicó Pampito. Además, el periodista contó que al futbolista no le gusta que Wanda venga al país, ya que no quiere quedarse solo en París.

A pesar de las versiones, al llegar ella aclaró que con el papá de sus hijas está todo bien. A la vez, él había posteado una foto juntos. Pasaron las horas, y mientras la versión de distanciamiento seguía creciendo, el futbolista compartía otra imagen que lo mostraba muy apasionado con Wanda.

Y en las últimas horas, Juariu, influencer especialista en stalkear a famosos, detectó un nuevo gesto del jugador. Juariu compartió en sus stories de Instagram una captura que muestra que Icardi borró la última foto que había subido con Wanda.

Como si eso fuera poco, la ex MasterChef Celebrity demostró que Mauro también borró la imagen de perfil que tenía junto a Wanda y puso una de él de niño.

Wanda Nara sorprendió a sus empleados llevándolos a comer a un carísimo restó

Ni bien llegó a Buenos Aires, la empresaria organizó una salida a comer con sus empleados para preparar las nuevas campañas y lanzamientos de su línea de productos de belleza, Wanda Cosmetics, que ya se venden en Buenos Aires.

Wanda sorprendió a todos invitándolos a cenar a un clásico restaurante de la Costanera. Y luego compartió dos fotos del encuentro laboral que tuvo lugar en Gardiner, el reconocido establecimiento gastronómico, de precios exorbitantes.