Estrellas como Kristen Bell y Jake Gyllenhaal se sumaron a esta práctica que permite a la piel recuperar su equilibrio biológico y ahorrar miles de litros de agua al año.

La costumbre de ducharse cada veinticuatro horas está bajo la lupa debido a la crisis energética y a una nueva tendencia de salud denominada "Non-Bathing". Expertos aseguran que reducir la frecuencia del baño ayuda a preservar la barrera protectora de la piel y ahorra grandes cantidades de agua, siguiendo el ejemplo de figuras de Hollywood. Cada vez son más las personas que ven cambios positivos en su cuerpo con esta práctica.

El hábito de bañarse a diario es una norma social moderna cuestionada hoy por dermatólogos y defensores del medio ambiente. Actores como Brad Pitt y Jake Gyllenhaal admitieron reducir sus lavados corporales para cuidar el planeta y su propio organismo. Por su parte, Jennifer Aniston y Julia Roberts confirmaron que se duchan solo una vez por semana con el fin de ahorrar agua.

image El impacto negativo del exceso de higiene en la piel Ducharse con demasiada frecuencia puede ser perjudicial tanto para el entorno como para el cuerpo humano. El lavado diario con jabón y agua caliente elimina los aceites naturales producidos por las glándulas para proteger la superficie cutánea. Según la dermatóloga Marion Moers-Carpi, esto reseca la piel y genera la necesidad artificial de usar cremas hidratantes para reemplazar las grasas que el propio cuerpo ya generaba de forma natural.

image James Hamblin, médico y autor de investigaciones sobre la piel, sostiene que la industria del jabón mejoró la salud pública en el pasado, pero que actualmente el nivel de higiene ha llegado a un punto excesivo. La publicidad y el cine han creado una imagen irreal de la limpieza, mostrando a personas enjabonándose por completo de forma innecesaria, lo que fomenta un consumo desmedido de agua y productos químicos que dañan el microbioma cutáneo.

Zonas críticas y el equilibrio del microbioma La recomendación de los expertos no es abandonar la higiene por completo, sino enfocarla en áreas específicas. Es fundamental mantener el lavado de manos constante para prevenir enfermedades, pero el uso de jabón en el resto del cuerpo debería limitarse a zonas como las axilas, los pies y la zona íntima. De hecho, Hamblin explica que tras un tiempo sin intervenciones químicas, la piel y el cabello alcanzan un nuevo equilibrio biológico.

Para quienes sufren problemas como neurodermatitis, la precaución debe ser aún mayor, ya que los baños largos y calientes agravan severamente su condición. Incluso el concepto tradicional del "manto ácido" es hoy motivo de debate entre los especialistas, quienes sugieren que menos intervenciones externas son mejores para la salud. Reducir la frecuencia de la ducha permite que el cuerpo recupere su funcionalidad biológica sin necesidad de aditivos externos.