31 de marzo de 2026 - 10:18

No uses broches: el truco para secar la ropa al sol sin arruinarla y dejarla impecable

Rociar las prendas con vinagre blanco potencia el efecto blanqueador del sol, mientras que evitar los broches previene marcas de presión permanentes en la tela.

¿Secas tu ropa al sol con broches? Probá esta alternativa

¿Secas tu ropa al sol con broches? Probá esta alternativa

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Por Sofía Serelli

Secar la ropa al aire libre es la opción más económica y práctica cuando el clima acompaña. Sin embargo, un error muy extendido entre quienes buscan ahorrar energía es el uso indiscriminado de broches. Los especialistas en moda advierten que este hábito puede causar daños estéticos irreversibles y acortar la vida útil de los tejidos delicados.

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Aprovechar el poder de la naturaleza para el lavado tiene beneficios científicos. La luz solar posee propiedades antimicrobianas naturales que eliminan gérmenes y funciona como un blanqueador suave para los hilos. No obstante, el desgaste causado por el calor excesivo y la presión mecánica de los accesorios tradicionales puede arruinar el diseño de una prenda favorita en pocos usos.

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Marcas permanentes y el daño por presión en los tejidos

Las pinzas o broches suelen dejar marcas de presión que, en telas finas, se vuelven permanentes con el tiempo. Para proteger estas piezas, la recomendación técnica es prescindir totalmente de los broches y utilizar un tendedero de rejilla donde la ropa descanse sobre su propia estructura. Esta técnica reduce la tensión en las costuras y evita que el tejido se estire de forma irregular por el peso del agua acumulada.

Durante la primavera, cuando los días se vuelven más claros y el sol es más persistente, es fundamental monitorear el tiempo de exposición. Si bien la claridad ayuda a mantener la frescura, algunas fibras naturales como el algodón tienden a endurecerse si se secan completamente al exterior, perdiendo la suavidad que tienen al ser nuevas.

El truco del vinagre y el secado combinado

Un consejo práctico para potenciar la blancura es rociar ligeramente la ropa con vinagre blanco antes de colgarla al sol. Este producto reacciona con la luz natural ayudando a que la ropa se mantenga fresca sin necesidad de químicos industriales agresivos. Para evitar la rigidez, los expertos en lavandería sugieren un secado parcial: dejar la prenda afuera la mayor parte del tiempo y terminar el proceso durante unos minutos en la secadora.

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Antes de colgar o tender las prendas, también es útil darles forma con las manos para eliminar arrugas grandes. Este simple movimiento manual reduce drásticamente la necesidad de usar la plancha, protegiendo aún más las fibras del daño térmico directo del electrodoméstico. Combinar el poder del sol con estos cuidados específicos permite ahorrar dinero y mantener el guardarropa en estado impecable.

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