No tirés tu celular viejo, puede ser un Game Boy: el accesorio que revive los 90 y cambia tu forma de jugar

La nostalgia de los 80 y 90 llega a la palma de tu mano con un accesorio que promete revolucionar e l gaming móvil. Se trata del Pocket Taco , un mando diseñado para transformar cualquier celular en una legendaria Game Boy . Es la solución definitiva para quienes buscan revivir sus juegos favoritos con la estética original.

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

La popularidad de los juegos retro no ha dejado de crecer en los últimos años. Los usuarios buscan constantemente formas de disfrutar los clásicos de las décadas pasadas en sus dispositivos modernos mediante emuladores. Sin embargo, para muchos, la pantalla táctil no es suficiente para replicar la magia de los botones físicos y la ergonomía de las consolas portátiles de antaño.

Ante esta demanda, el fabricante Gamesir desarrolló un accesorio que busca hacer tangible esa nostalgia. Inspirado directamente en la Game Boy original de Nintendo de 1990 , este dispositivo promete cambiar la apariencia y la sensación de uso de cualquier teléfono inteligente convencional.

El mando, denominado Pocket Taco , presenta la característica paleta de colores gris-beige que definió a toda una generación de jugadores. Pero no se trata solo de un cambio visual; el accesorio incorpora una disposición de botones que, aunque similar a la clásica, se adapta a las exigencias de los juegos actuales.

A diferencia del modelo original de dos botones, este dispositivo sustituye los clásicos A y B por cuatro botones frontales , similares a los de los mandos de consolas modernas. Además, incluye botones adicionales en la parte trasera para asegurar que el usuario pueda controlar una mayor variedad de títulos de distintas plataformas retro.

image

Su estructura es ingeniosa: el Pocket Taco envuelve el tercio inferior del smartphone, imitando la forma de un bolsillo de pastelería. Para garantizar la seguridad del equipo, el interior del mando está acolchado para evitar cualquier tipo de arañazos o daños en la superficie del teléfono durante su uso.

Compatibilidad y experiencia de uso en el día a día

Técnicamente, el accesorio funciona de manera independiente mediante una conexión Bluetooth y cuenta con su propia batería interna de 600 mAh. Esta se carga a través de un puerto USB-C dedicado, aunque el diseño también incluye una abertura en la base para que el usuario pueda acceder al puerto de carga propio de su smartphone sin problemas.

image

Sin embargo, hay algunos puntos prácticos que el usuario debe considerar:

El mando cubre el tercio inferior de la pantalla, por lo que no puede quedar conectado de forma permanente ya que dificulta el uso de las funciones normales del celular.

Es necesario configurar los emuladores para mover la interfaz del juego a la posición correcta de la pantalla y evitar que los controles queden ocultos.

Aunque está diseñado oficialmente para Android, las pruebas confirmaron que funciona perfectamente con iPhone.

Para quienes prefieren una experiencia distinta, el Pocket Taco también puede desmontarse y utilizarse como un mando inalámbrico independiente. Si bien algunos analistas indican que no es tan cómodo como los mandos de consolas de última generación, su objetivo principal es reproducir con éxito la inconfundible sensación de una Game Boy.

image

El dispositivo ya se puede reservar por un valor aproximado de 46 euros y el inicio de los envíos está programado para el 15 de marzo de 2026. Es una oportunidad única para transformar un objeto cotidiano en una pieza de colección funcional que revive lo mejor de la historia del videojuego.