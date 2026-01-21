21 de enero de 2026 - 14:01

No tires los cabezales del cargador: 3 nuevos usos que nadie les da

Un truco práctico permite reutilizar los cabezales de cargador y darles nueva vida dentro del hogar sin gastar dinero.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Con un simple truco de reciclaje, un cepillo viejo se transforma en herramienta clave para limpieza precisa en el hogar.

Reciclaje: guardá los cepillos de dientes viejos y transformalo en un increíble adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera
Con reciclaje y truco, los envases de detergente se convierten en aliados del hogar.

No tires los envases de detergente: 3 formas prácticas de reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado

Además de reducir residuos electrónicos, reutilizar estos objetos ayuda a organizar mejor la casa y aprovechar recursos que ya tenemos.

1. Adaptador fijo para carga rápida en casa

Uno de los usos más prácticos de los cabezales del cargador es dejarlos enchufados de forma permanente en lugares estratégicos del hogar. Por ejemplo, al lado de la cama, en el living o cerca del escritorio. Solo hace falta sumar un cable compatible cuando se necesita cargar el celular.

image
Un objeto peque&ntilde;o y olvidado puede convertirse en un aliado &uacute;til del d&iacute;a a d&iacute;a.

Un objeto pequeño y olvidado puede convertirse en un aliado útil del día a día.

Este truco evita mover cargadores de un ambiente a otro y reduce el desgaste de los enchufes. También es ideal para quienes usan varios dispositivos y quieren tener siempre un punto de carga disponible.

2. Fuente de energía para proyectos pequeños

Muchos cabezales de cargador pueden utilizarse como fuente de energía para relojes digitales, luces LED, radios pequeñas o proyectos simples de tecnología casera. Con el cable adecuado, pueden alimentar dispositivos de bajo consumo sin necesidad de pilas.

image
Un objeto peque&ntilde;o y olvidado puede convertirse en un aliado &uacute;til del d&iacute;a a d&iacute;a.

Un objeto pequeño y olvidado puede convertirse en un aliado útil del día a día.

Este uso es muy común en ideas de reciclaje, ya que permite dar una nueva función a un elemento que parecía obsoleto y reducir el uso de baterías descartables.

3. Organizador de enchufes y cables

Otro truco poco conocido es usar los cabezales del cargador como referencia fija para organizar cables. Al dejar el cabezal enchufado y enrollar el cable correctamente, se evita que los cargadores queden sueltos, enredados o perdidos dentro del hogar.

Incluso pueden etiquetarse para saber qué dispositivo corresponde a cada uno, algo muy útil en casas con muchos aparatos electrónicos.

image
Un objeto peque&ntilde;o y olvidado puede convertirse en un aliado &uacute;til del d&iacute;a a d&iacute;a.

Un objeto pequeño y olvidado puede convertirse en un aliado útil del día a día.

Antes de tirarlos, vale la pena mirar los cabezales del cargador con otros ojos. Pequeños cambios que suman orden, ahorro y un gesto concreto de reciclaje cotidiano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes una plancha antigua, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
El reciclaje con trucos simples convierte auriculares viejos en aliados útiles del hogar.

Qué hacer con auriculares que ya no funcionan: 3 ideas útiles para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado
El reciclaje con trucos simples convierte auriculares viejos en aliados útiles del hogar.

Qué hacer con auriculares que ya no funcionan: 3 ideas útiles para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado
Los objetos olvidados en casa aún tienen mucho para ofrecer con diferentes ideas.

Si tenés una bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: los 2 usos nuevos que le dan valor

Por Lucas Vasquez