No tires los cabezales del cargador: 3 nuevos usos que nadie les da

Cuando un cargador deja de funcionar, lo primero que se rompe es el cable. El cabezal del cargador muchas veces sigue en estado usable y termina olvidado en un cajón o en la basura. Sin embargo, este accesorio de tecnología puede tener reciclaje en el hogar mediante trucos simples caseros.

Además de reducir residuos electrónicos, reutilizar estos objetos ayuda a organizar mejor la casa y aprovechar recursos que ya tenemos.

Uno de los usos más prácticos de los cabezales del cargador es dejarlos enchufados de forma permanente en lugares estratégicos del hogar . Por ejemplo, al lado de la cama, en el living o cerca del escritorio. Solo hace falta sumar un cable compatible cuando se necesita cargar el celular.

Este truco evita mover cargadores de un ambiente a otro y reduce el desgaste de los enchufes. También es ideal para quienes usan varios dispositivos y quieren tener siempre un punto de carga disponible.

Muchos cabezales de cargador pueden utilizarse como fuente de energía para relojes digitales, luces LED, radios pequeñas o proyectos simples de tecnología casera. Con el cable adecuado, pueden alimentar dispositivos de bajo consumo sin necesidad de pilas.

Este uso es muy común en ideas de reciclaje, ya que permite dar una nueva función a un elemento que parecía obsoleto y reducir el uso de baterías descartables.

3. Organizador de enchufes y cables

Otro truco poco conocido es usar los cabezales del cargador como referencia fija para organizar cables. Al dejar el cabezal enchufado y enrollar el cable correctamente, se evita que los cargadores queden sueltos, enredados o perdidos dentro del hogar.

Incluso pueden etiquetarse para saber qué dispositivo corresponde a cada uno, algo muy útil en casas con muchos aparatos electrónicos.

Antes de tirarlos, vale la pena mirar los cabezales del cargador con otros ojos. Pequeños cambios que suman orden, ahorro y un gesto concreto de reciclaje cotidiano.