No tires el agua del arroz: el almidón ofrece 4 usos indispensables gracias a sus antioxidantes y vitaminas

Después de cocinar arroz, no tires el agua con almidón. Puede ser el reemplazo definitivo para el cuidado personal, la cocina y la limpieza del hogar.

Aunque el agua del arroz ofrece múltiples beneficios, no reemplaza productos específicos cuando se trata de tratamientos médicos, cosméticos o de limpieza profunda.

Después de cocinar arroz, es habitual tirar el agua que queda en la olla sin imaginar que contiene una importante cantidad de almidón, además de compuestos como aminoácidos, antioxidantes y algunas vitaminas que pueden resultar útiles en distintas tareas cotidianas. Ese líquido, que durante años pasó desapercibido, hoy vuelve a ganar protagonismo por sus múltiples aplicaciones.

Lejos de tratarse de una moda pasajera, diferentes culturas llevan generaciones aprovechando el agua del arroz para el cuidado de la piel, el cabello y hasta para algunas preparaciones culinarias. Su composición logra convertirse en una alternativa práctica para quienes buscan sacar el máximo provecho de los alimentos y reducir el desperdicio en casa.

usos del agua de arroz Conocer sus propiedades permite aprovechar un recurso sencillo y muy versátil. WEB Cuáles son los cuatro usos más útiles del agua del arroz Uno de los trucos más conocidos está relacionado con el cuidado de la piel El agua del arroz contiene aminoácidos, antioxidantes y vitaminas que ayudan a refrescar la piel y aportar una sensación de suavidad. Muchas personas la utilizan como tónico facial después de limpiarse el rostro o como una bruma hidratante para aliviar la sensación de resequedad. También suele emplearse sobre pieles sensibles gracias a su efecto calmante.

Otro beneficio está en el cuidado del cabello Desde hace siglos se utiliza como último enjuague después del lavado porque ayuda a disminuir la fricción entre las fibras capilares, aporta brillo y puede fortalecer el pelo con el uso frecuente. Para aplicarla, basta con dejar actuar el agua de arroz durante unos minutos y luego enjuagar con agua limpia.

usos del agua de arroz Son pequeños hábitos que ayudan a aprovechar mejor los recursos disponibles en casa. WEB En la cocina, este líquido tampoco pasa desapercibido Gracias al almidón que contiene, puede reemplazar parte del agua en sopas, caldos, salsas o guisos, aportando una textura más cremosa sin necesidad de incorporar espesantes industriales. Es una forma sencilla de aprovechar todos los recursos disponibles al cocinar.

Finalmente, también tiene aplicaciones en la limpieza del hogar Su contenido de almidón y su ligera acidez permiten limpiar algunas superficies resistentes como mesadas, ollas o utensilios de cocina. Además, algunas personas la utilizan para dar un ligero apresto a telas delicadas antes del planchado. Cómo conservar y utilizar correctamente el agua del arroz Para obtener buenos resultados, conviene recoger el agua después de cocinar el arroz o utilizar la que queda tras el primer lavado, siempre que el cereal haya sido previamente higienizado. Una vez fría, puede guardarse en un recipiente limpio y hermético dentro de la heladera durante uno o dos días para conservar mejor sus propiedades. Si el objetivo es utilizarla sobre la piel o el cabello, es recomendable aplicarla sobre zonas limpias y realizar primero una pequeña prueba para comprobar que no exista irritación. En el caso de la cocina, debe emplearse el mismo día de la cocción para mantener su calidad, mientras que para la limpieza puede prepararse la cantidad necesaria según la superficie que se quiera tratar. usos del agua de arroz WEB El agua del arroz es un ejemplo de cómo un ingrediente que normalmente termina en el desagüe puede tener una segunda vida muy útil. Ya sea para cuidar la piel, fortalecer el cabello, dar más cuerpo a una preparación o facilitar algunas tareas de limpieza, este líquido rico en almidón puede convertirse en una solución cotidiana y eficaz.