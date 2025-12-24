No tiene ramas pero vale millones: así es el imponente árbol de Navidad hecho con 63 kilos de oro puro

El espectacular "pino" de Múnich: una estructura de 63 kilos de oro puro coronada por una estrella de 20 onzas que atrae a miles de turistas.

El árbol de Navidad de monedas de oro que deslumbra a Munich.

Múnich se convirtió en el epicentro del lujo navideño con una propuesta que deja atrás las luces LED y las esferas de cristal convencionales. En la sede de la empresa Pro Aurum, se erige un árbol de Navidad que redefine la opulencia: mide tres metros de altura y su valor de mercado supera los 6,3 millones de dólares.

A diferencia de los pinos tradicionales, esta estructura cónica reluciente está formada íntegramente por 2018 monedas de oro puro de la prestigiosa serie Filarmónica de Viena.

image Una obra de ingeniería con 63 kilos de oro: así es el árbol de Navidad más caro de todos Lograr que una estructura de este tipo se mantenga en pie no fue tarea sencilla. Un equipo de ingenieros debió diseñar una pirámide de acrílico especial para garantizar la estabilidad de los 63 kilogramos de metal precioso que componen la obra.

Cada una de las piezas utilizadas contiene una onza de oro puro. La elección de 2018 monedas no es aleatoria: rinde homenaje al año en que se gestó este récord mundial. Sin embargo, lo que más asombra a los visitantes es su remate. En lugar de la clásica estrella de Belén, el árbol está coronado por una moneda especial de 20 onzas de oro, que actúa como un faro de riqueza en la cima.

image Pese a su valor astronómico y a que requiere custodia policial las 24 horas, sus creadores aseguran que el ensamblaje total de las piezas les llevó poco más de una hora. La intención detrás de esta ostentación no es solo estética; la empresa busca posicionar al oro como el máximo "refugio seguro" ante la inestabilidad económica mundial.