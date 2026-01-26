No lo tires: la planta que podés cultivar en casa para dejar el azúcar y mejorar la digestión

Durante décadas, el azúcar refinado fue el endulzante elegido por la mayoría de las personas en todo el mundo. Sin embargo, el proceso industrial al que se somete lo aleja considerablemente del azúcar que se obtiene de forma natural de la caña, la remolacha, el coco u otra planta.

Lo cierto es que, con el avance de la ciencia y el interés por una alimentación más consciente, cada vez más personas buscan reemplazos naturales que no solo endulcen, sino que también aporten beneficios al organismo.

En ese contexto, el anís estrellado se posiciona como una alternativa que gana protagonismo. Esta planta, conocida desde hace siglos en la herbolaria, no solo se utiliza para mejorar el sabor de preparaciones amargas, sino que además es valorada por sus propiedades digestivas y carminativas.

El anís estrellado es reconocido por sus propiedades digestivas, antiespasmódicas, carminativas, aperitivas y correctoras del sabor . Tradicionalmente se emplea para aliviar digestiones pesadas, reducir gases, combatir espasmos gastrointestinales y disminuir la sensación de hinchazón abdominal.

Gracias a su sabor naturalmente dulce y aromático, se utiliza como endulzante natural en infusiones y formulaciones herbales, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan reducir o eliminar el consumo de azúcar refinada.

No obstante, desde la herbolaria se advierte que no se recomienda su consumo durante el embarazo ni la lactancia, por lo que su uso debe ser responsable y moderado.

image

Cómo cultivar anís estrellado en casa para dejar el azúcar

Una de las principales ventajas del anís estrellado es que puede cultivarse fácilmente en el hogar, tanto en maceta como en el jardín. Para hacerlo, es importante elegir un lugar soleado y seguir algunos pasos básicos:

Cavá un hoyo de aproximadamente dos centímetros de profundidad.

Colocá las semillas de anís estrellado y cubrilas con tierra.

Regá de manera abundante para favorecer la germinación.

Con el cuidado adecuado, la planta se adapta sin dificultad y comienza a desarrollarse, permitiendo contar con un endulzante natural siempre disponible.

image

Una planta funcional que suma aroma y bienestar al hogar

Además de sus propiedades, el anís estrellado destaca por su valor ornamental y aromático. Puede integrarse fácilmente a un rincón del jardín o a una maceta en el interior, aportando un toque verde y fragante al espacio.

Para quienes buscan una alternativa natural al azúcar que no sea tan costosa como los endulzantes sin refinar o la estevia, el anís estrellado se presenta como una opción accesible, funcional y tradicional, que combina sabor, beneficios digestivos y facilidad de cultivo.