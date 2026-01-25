25 de enero de 2026 - 10:33

El colchón viejo no lo tires, tenés un tesoro en casa: los 2 usos nuevos que le dan valor

A la hora de cambiar el colchón, no tires ni guardes el que está viejo, porque puede transformarse en reciclaje útil de casa sin gastar dinero.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Cuando un colchón deja de servir para dormir, la primera reacción suele ser deshacerse de él o dejarlo en un rincón por años. Sin embargo, todos sus materiales pueden aprovecharse para para crear nuevos usos que aporten valor a la casa y reduzcan residuos. Resortes, telas y gomaespuma pueden tener una segunda vida si se los trabaja de manera creativa.

Reutilizar estos objetos, es posible con simples ideas. En el caso de los colchones, existen dos ideas funcionales que permiten convertir un problema en una solución práctica y decorativa.

reciclaje de colchones
Macetero de pared con los resortes del colchón: reciclaje creativo y decoración verde

Uno de los elementos más resistentes de un colchón viejo es su estructura interna de resortes metálicos. Lejos de ser un descarte, esta base puede convertirse en un original macetero vertical ideal para balcones, patios o paredes interiores.

Para este proyecto DIY se necesitan pocos materiales:

  • Resortes del interior del colchón
  • Pinza o alicate resistente
  • Guantes de trabajo
  • Pintura antióxido (opcional)
  • Macetas pequeñas o frascos reciclados
  • Alambre, precintos o ganchos
  • Tornillos y tarugos para fijar a la pared

Paso a paso:

  1. El primer paso es abrir el colchón con cuidado y retirar la estructura de resortes usando guantes para evitar cortes.
  2. Una vez separada, debemos limpiar bien y, si se desea, aplicar una capa de pintura antióxido para mejorar su durabilidad y aspecto estético.
  3. Luego, se selecciona la pared donde se colocará y se fija la estructura con tornillos firmes.
  4. A continuación, se colocan las macetas o frascos reciclados entre los resortes, sujetándolos con alambre o precintos.
  5. Es importante elegir plantas livianas, como suculentas, potus o hierbas aromáticas. El resultado es un macetero vertical original, resistente y totalmente reciclado, que aporta verde y personalidad al espacio sin gastar casi nada.
reciclaje de colchones

Cómo realizar una pequeña para perros con gomaespuma del colchón

Si el colchón es de gomaespuma, su reutilización puede ser aún más sencilla y práctica. Una de las opciones más valoradas es convertirlo en una cama cómoda para mascotas, especialmente perros pequeños o medianos.

Materiales necesarios:

  • Colchón de gomaespuma
  • Cutter o cuchillo afilado
  • Cajón de madera o caja resistente
  • Tela gruesa o funda lavable
  • Tijeras
  • Grapadora o hilo y aguja
  • Pegamento fuerte (opcional)

Paso a paso:

  1. Primero, se corta la gomaespuma del colchón según las medidas del cajón elegido. Es importante que encaje bien para que la superficie quede pareja.
  2. Luego, se reviste la gomaespuma con la tela seleccionada, preferentemente resistente y fácil de lavar. La funda puede coserse o fijarse con grapas en la base.
  3. Una vez lista, se coloca dentro del cajón de madera, que puede dejarse al natural o pintarse para integrarlo al ambiente.

El resultado es una cama firme, aislante del frío y mucho más duradera que muchas opciones comerciales. Además, al reutilizar la gomaespuma, se evita desechar un material que tarda años en degradarse.

reciclaje de colchones

Un colchón viejo no es basura: es una fuente de materiales reutilizables con dos opciones para reciclarse. Ya sea como macetero de pared o como cama para mascotas, el reciclaje DIY permite transformar lo que sobra en objetos útiles y sustentables.

