No lo tires: el viejo escurridor de cubiertos puede convertirse en uno de los organizadores más útiles del escritorio

Cuando un escurridor de cubiertos deja de cumplir su función en la cocina, muchas personas lo reemplazan sin pensar que todavía puede resultar muy útil. Gracias al reciclaje, este objeto puede transformarse en un organizador versátil para el hogar , especialmente en el escritorio , donde ayuda a mantener todo al alcance y perfectamente clasificado.

DIY: cómo usar una lata de conserva para armar un artefacto para encender el fuego del asado

Construyeron una casa subterránea con 4.000 botellas de plástico recicladas y barro alrededor de tres árboles

Su diseño ya está preparado para separar objetos.

Por eso requiere muy pocas modificaciones para tener una segunda vida.

Además, permite aprovechar un elemento que normalmente terminaría en la basura.

La principal ventaja del escurridor de cubiertos es que cuenta con varios compartimentos independientes.

Esto permite organizar distintos objetos sin mezclarlos y aprovechar mejor el espacio disponible.

Con una limpieza profunda y, si se desea, una mano de pintura en aerosol, puede integrarse fácilmente a cualquier ambiente de trabajo o estudio.

Los modelos metálicos aportan un estilo industrial, mientras que los de plástico pueden personalizarse con colores neutros o madera adhesiva.

Cinco usos que van mucho más allá de la cocina

El reciclaje de este accesorio ofrece muchas posibilidades prácticas.

1. Organizador de lápices y marcadores

Cada compartimento permite separar lápices, biromes, resaltadores, fibras y reglas para encontrarlos rápidamente.

2. Porta pinceles y materiales de arte

Es ideal para guardar pinceles de distintos tamaños, espátulas, carbonillas o herramientas de dibujo sin que se deformen las cerdas.

3. Soporte para controles remotos

En el living también puede utilizarse para mantener organizados controles de televisión, aire acondicionado o parlantes.

4. Organizador de herramientas pequeñas

Destornilladores de precisión, pinzas, cintas métricas, llaves Allen y otros accesorios quedan siempre visibles y ordenados.

5. Cubiertos para picnic o reuniones

Incluso puede seguir vinculado a su función original sirviendo para transportar cubiertos reutilizables durante reuniones al aire libre o asados.

Cómo prepararlo antes de reutilizarlo

Antes de comenzar el proyecto de reciclaje, conviene lavarlo con agua caliente y detergente para eliminar restos de grasa.

Si presenta óxido o manchas difíciles, puede limpiarse con vinagre blanco y bicarbonato.

Una vez seco, es posible pintarlo con aerosol para plástico o metal, según el material, logrando un acabado mucho más decorativo.

Una idea sencilla para aprovechar lo que ya tenés

El reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía pueden ser útiles. Un viejo escurridor de cubiertos puede convertirse en un excelente organizador para el hogar, ayudando a mantener el escritorio más ordenado sin necesidad de comprar accesorios nuevos.