No lo retires: el trébol en el jardín tiene beneficios para el suelo e insectos

La invasión del trébol en el jardín de casa provoca que el césped se sienta invadido. Pero en realidad no quita beneficios, sino todo lo contrario.

Integrar el trébol en lugar de eliminarlo puede generar un espacio más beneficioso en verano dentro del jardín.

Cuando el trébol comienza a expandirse entre el césped, es común pensar que se trata de un problema que debe corregirse de inmediato. Sin embargo, detrás de esta planta puede haber señales importantes sobre la salud del suelo y el modo en que el jardín responde al clima y a la falta de nutrientes.

El trébol se multiplica durante los meses más cálidos y genera un contraste evidente con el césped tradicional. Esto genera dudas sobre si conviene eliminarlo o dejarlo crecer, sobre todo cuando forma manchas densas. Por eso, existen dos variedades que benefician su estadía para evitar intervenciones innecesarias.

El trébol rojo beneficia al suelo aunque aparezca entre el césped El trébol rojo o trébol de pradera conocido científicamente como Trifolium pratense suele crecer en zonas soleadas y en suelos con déficit de nitrógeno.

Su aparición, aunque vistosa, no siempre implica un daño para el césped. Al contrario, esta especie es una leguminosa capaz de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo por medio de bacterias que viven en sus raíces. Ese proceso mejora la fertilidad del terreno con el paso del tiempo.

Además, su floración rosada atrae insectos polinizadores que refuerzan la biodiversidad del jardín y ayudan a otras plantas ornamentales.

También es una especie resistente a la sequía, lo que explica por qué puede mantenerse firme cuando el césped se deteriora por falta de agua.

De hecho, su raíz profunda afloja el suelo compactado y favorece la aireación. Si bien puede resultar visualmente dominante, mantener un porcentaje moderado de trébol rojo puede ser una manera natural de equilibrar el jardín sin usar fertilizantes químicos. El trébol blanco y su rol ecológico en jardines urbanos El trébol blanco o trébol rastrero conocido como Trifolium repens es una de las variedades más comunes en Argentina.

Crece pegado al suelo y produce pequeñas flores blancas que funcionan como fuente de alimento para abejas y mariposas. Esta característica lo convierte en una planta valiosa para quienes buscan un jardín más sostenible.

Esta característica lo convierte en una planta valiosa para quienes buscan un jardín más sostenible. Su capacidad de fijar nitrógeno es similar a la del trébol rojo, por lo que también actúa como fertilizante natural.

Además, forma una cobertura resistente que soporta pisadas moderadas, lo que lo vuelve adecuado para sectores de tránsito familiar.

En zonas donde el césped presenta manchas secas o está debilitado por el sol intenso, el trébol blanco puede cubrir los huecos y evitar que el terreno quede expuesto.

Para convivir con esta especie sin que domine por completo el jardín conviene mantener un corte equilibrado y considerar la resiembra de césped en las áreas donde el trébol avance en exceso. Aun así, la presencia controlada de trébol blanco aporta brillo, frescura y un suelo más vivo que se mantiene fértil durante todo el verano.

La aparición del trébol en el césped no siempre debe tomarse como una señal negativa. Tanto el trébol rojo como el trébol blanco ofrecen beneficios para el jardín que incluyen la mejora del suelo, el aporte de biodiversidad y una cobertura más resistente a la sequía.