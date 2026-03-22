No las pongas junto a la ventana: atraen a las moscas como un imán

En muchos hogares, las que empiezan a revolotear junto al vidrio son mosquitas del sustrato o fungus gnats , insectos muy chicos que suelen aparecer en plantas en maceta. La Universidad de California explica que infestan las plantas en contenedor, prosperan en condiciones húmedas y los adultos suelen verse sobre la tierra, las hojas, las paredes o directamente en las ventanas.

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El error más común es pensar que la planta “atrae moscas” por sí sola. Lo que realmente las favorece es la combinación de riego excesivo , mal drenaje y restos orgánicos húmedos. UC IPM y la Universidad de Wisconsin coinciden en que estas mosquitas están asociadas a las plantas sobre regadas y a sustratos ricos en materia orgánica donde las larvas se alimentan de hongos y desechos vegetales.

Por eso, una maceta con plato lleno de agua, hojas caídas sobre la tierra o compost mal curado cerca de una abertura puede convertirse en un foco molesto.

Incluso los especialistas de California remarcan que también les gustan los montones de mulch húmedo, pasto en descomposición y otros materiales orgánicos mojados, todos escenarios que multiplican su presencia.

Hay una razón bastante simple por la que muchas personas las descubren primero cerca de una ventana. Estas mosquitas suelen acercarse a la luz y posarse en superficies claras o lisas.

A menudo se las detecta cuando vuelan alrededor de ventanas o lámparas y, justamente por sentirse atraídas por la luz, muchas veces el primer indicio es verlas revoloteando junto al vidrio.

Esa conducta encaja con lo que la investigación científica viene observando sobre la tendencia de muchos insectos voladores a congregarse alrededor de fuentes de luz artificial.

El otro detalle que puede empeorar todo

A veces las macetas no vienen solas. Cerca de la ventana también puede haber una fuente extra de atracción: fruta madura, cáscaras, jugos o residuos orgánicos.

Las fruit flies se sienten especialmente atraídas por frutas y verduras maduras o fermentadas, además de basura, envases y otros sitios con una película húmeda de materia en fermentación. También pueden entrar desde afuera a través de ventanas o puertas mal protegidas.

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Eso significa que, si junto a la abertura tenés una planta sobre regada y además un frutero olvidado o residuos orgánicos cerca, el combo se vuelve todavía más tentador para distintos tipos de moscas pequeñas.

Las moscas se sienten atraídas por material orgánico húmedo donde pueden alimentarse o poner huevos, y la sanidad del ambiente es la clave para frenarlas.

Qué conviene hacer para que desaparezcan

La solución no pasa por dejar la casa sin plantas, sino por corregir el entorno. Lo más efectivo es dejar secar la superficie del sustrato entre riegos, mejorar el drenaje, vaciar el agua acumulada en los platos, retirar hojas secas y no acumular materia orgánica húmeda cerca de la ventana.

Se recomienda limpiar el agua estancada, reducir los restos orgánicos alrededor del hogar y sellar o reparar ventanas con filtraciones o burletes flojos.