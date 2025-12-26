26 de diciembre de 2025 - 11:21

No es solo el blanco: los colores que debés elegir si o si para recibir el 2026

Hay una lista de colores que son idelaes para festejar el Año Nuevo y dejar atrás las malas energías

Estos son los colores que llaman a las buenas energías este fin de año.

Por Alejo Zanabria

En muchas casas, los colores de diciembre no se eligen solo por su estética, sino por lo que representan emocional y energéticamente. Cada tonalidad puede funcionar como una especie de recordatorio visual de aquello que deseamos atraer.

Colores
Estos son los colores que llaman a las buenas energías este fin de año.

Si este año querés ir un paso más allá y llenar tu hogar de significado, inspiración y magia, hay una serie de colores para Año Nuevo, que es mejor conocer.

¿Cuáles son los colores para recibir el Año Nuevo en casa?

  • Dorado

Cuando hablamos de colores para atraer la fortuna según el Feng Shui, no podemos dejar de lado el dorado, el cual es sinónimo de riqueza, éxito y abundancia. Se asocia con los metales preciosos y su brillo representa el flujo de energía positiva que se mueve sin interrupciones.

Incorporarlo es sencillo: esferas doradas, campanas metálicas, monedas chinas, guirnaldas, escarcha o incluso velas en esta tonalidad. El dorado combina perfecto con los colores clásicos navideños y aporta una sensación de calidez instantánea.

Colores
Estos son los colores que llaman a las buenas energías este fin de año.

  • Rojo

El rojo, que representa la energía del fuego, eleva el ánimo y revitaliza los espacios. Es uno de los colores de buena suerte para Navidad más poderosos, por lo que el Feng Shui recomienda equilibrarlo con tonos complementarios: dorado, blanco, verde o plateado. Durante diciembre, su presencia ayuda a mantener la calidez emocional del hogar y a reforzar la sensación de unión, alegría y fortaleza.

Colocarlo en adornos, textiles, coronas o mesas navideñas hará que la energía fluya con dinamismo. El rojo es ideal para quienes desean un fin de año más activo.

ropa color rojo feng shui
Incorporar este color a la vestimenta ayuda a canalizar su fuerza de forma favorable y equilibrada.

Incorporar este color a la vestimenta ayuda a canalizar su fuerza de forma favorable y equilibrada.

Colores que atraerán la buena suerte

Para 2026, la lista de colores de la suerte es breve y, curiosamente, no está llena de tonos intensos ni destellos llamativos. Aun así, dentro del Feng Shui estos colores para recibir el año nuevo 2026 tienen un peso especial.

  • Azul agua

El azul agua simboliza movimiento, cambio y renovación. Está asociado al elemento agua, pero con una vibración más suave y emocionalmente equilibrada. Para 2026, este color aparece como uno de los más favorables porque impulsará transformaciones necesarias y ayudará a dejar atrás lo que ya no suma.

Colores
Estos son los colores que llaman a las buenas energías este fin de año.

  • Pantone

Llamado Cloud Dancer, combina la pureza del blanco con una calidez discreta que lo vuelve profundamente versátil. Es un blanco-vainilla que suaviza los espacios sin apagar su personalidad.

Cloud Dancer funciona como una pausa visual: úsalo en tus looks, paredes, cortinas, mantelería o pequeños detalles. Será el tono ideal si buscas un inicio de año sereno, luminoso y lleno de armonía.

