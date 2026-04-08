8 de abril de 2026 - 12:02

No es Italia ni España: el paraíso oculto que regala casa y sueldo a argentinos que quieran empezar de cero

Un programa de Irlanda ofrece hasta 80.000 euros para argentinos que quieran emigrar y trabajar en islas únicas de Europa.

Emigración
Por Ignacio Alvarado

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Lejos de una única fuente, los argentinos combinan pantallas y experiencias personales para decidir su próximo destino para hacer turismo, en una mezcla donde lo digital crece, pero el boca en boca sigue pesando.

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El plan apunta a revitalizar pequeñas comunidades que, con el paso del tiempo, perdieron habitantes. Para lograrlo, el gobierno de Irlanda ofrece subsidios de hasta 80.000 euros a quienes estén dispuestos a mudarse, restaurar viviendas y trabajar en estos territorios rodeados de naturaleza. Para muchos argentinos, esta alternativa puede representar una puerta de entrada concreta para emigrar sin los altos costos iniciales que suelen tener otros destinos de Europa.

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El programa llamado “Our Living Islands” busca atraer personas con ganas de apostar a una vida diferente, más tranquila y conectada con el entorno. Las islas incluidas, como Inis Mór o Árainn Mhór, ofrecen paisajes únicos y una calidad de vida que combina tradición con oportunidades de desarrollo en sectores como turismo, tecnología y trabajo remoto.

¿Cómo funciona el programa que paga por mudarse a Irlanda?

El plan impulsado por el gobierno de Irlanda otorga ayudas económicas para renovar propiedades antiguas ubicadas en islas con baja densidad poblacional. El objetivo es que nuevos residentes se instalen de manera permanente y contribuyan al crecimiento económico y social de estas comunidades alejadas del ritmo acelerado de las grandes ciudades de Europa.

El subsidio puede alcanzar los 80.000 euros dependiendo del estado de la vivienda elegida. La iniciativa prioriza proyectos que recuperen construcciones abandonadas, promoviendo la conservación del patrimonio local y fomentando el arraigo de nuevos habitantes interesados en emigrar con un proyecto de vida sostenible.

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¿Qué requisitos deben cumplir los argentinos que quieran aplicar?

Los argentinos interesados deben comprar una propiedad en alguna de las islas incluidas en el programa y comprometerse a vivir allí durante un período determinado. Además, la vivienda debe haber estado desocupada por al menos dos años, lo que garantiza que el beneficio se destine a la recuperación de zonas poco habitadas de Europa.

El programa no exige un perfil profesional específico, pero sí la intención de residir de manera permanente. Esto abre oportunidades tanto para trabajadores remotos como para emprendedores que quieran comenzar de cero en Irlanda, aprovechando una propuesta que combina naturaleza, estabilidad económica y una experiencia de vida diferente.

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