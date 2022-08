Nicolás Cabré publicó la primera foto junto a Rufina: “Estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer”

Nicolás Cabré es conocido como un tipo cerrado que no muestra nada de su vida privada y que tiene una relación tensa con los medios. Por esto, sorprendió a todos cuando abrió su cuenta de Instagram, pero la sorpresa se la terminó llevando él cuando descubrió que ya había un Nico Cabré con más de 200 mil seguidores.

Solucionado el problema y con cuenta verificada, el actor decidió que el día de la niñez era una muy buena ocasión para subir una foto con su hija Rufina. Algo impensado para él.

Nico Cabré subió la primera foto con su hija Rufina a Instagram

“Rufinita hermosa. Habíamos hablado y prometí que algún día íbamos a poner una foto juntos. Bueno, acá estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer, pero también admito que esta me parece un linda ocasión para hacerlo. Para compartir un recuerdo, mostrando casi sin mostrar (pierdo los pelos, no las mañas... jaja). Te amo y deseo el más feliz de los días, a vos, mi compañerita hermosa, la más bella del mundo, la que me roba el corazón todos los días desde el día uno. Te amo, te amo y te amo. Gracias por hacerme el papá más feliz del mundo”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Nicolás Cabre e instagram, un solo corazón

Algunas particularidades de la cuenta de Nico Cabré tiene que ver con sus amores. Una de las primeras cosas que hizo fue seguir a su ¿ex? Laurita Fernández. Según LAM, la pareja habría vuelto.

Laurita Fernández le comentó la primera foto que subió el actor. Con la China Suarez (la mamá de Rufina) no hubo tanta buena onda, directamente ni se siguen.

Hasta ahora, el actor viene compartiendo fotos con sus amigos, entre ellos Mariano Martínez y Diego Topa, y fotos relacionadas con su gran pasión, correr. Cabré iba a corrrer la media maratón de Buenos Aires, pero un problema con su rodilla lo dejó afuera.