Ni azar ni marketing: el modelo matemático que explica por qué hoy usás la misma ropa que en el 2000

Científicos analizaron 37.000 imágenes históricas para probar que el regreso de las minifaldas o los pantalones anchos responde a una lógica matemática precisa.

No se trata ni del azar ni de meticulosas campañas de marketing. Un grupo de científicos de la Universidad de Northwestern logró descifrar la frecuencia exacta con la que los estilos de ropa vuelven a ser tendencia. Tras analizar más de un siglo de imágenes históricas, los investigadores confirmaron que la moda femenina se rige por un patrón cíclico matemático que se repite cada 20 años.

La investigación, presentada por Emma Zajdela en la cumbre Global Physics Summit, transforma una intuición popular en un hecho respaldado por datos cuantitativos inéditos. El equipo interdisciplinario utilizó una base de datos de 37.000 prendas que abarca desde 1869 hasta la actualidad para identificar picos y caídas de popularidad en el diseño.

image El modelo matemático de la pertenencia y la diferencia El estudio explica que el motor de estos ciclos es la tensión psicológica constante entre el deseo de destacar y la necesidad de pertenecer a un grupo social. Cuando un estilo se vuelve dominante, los diseñadores buscan alternativas para diferenciarse, pero evitan cambios demasiado extremos para no perder el sentido de pertenencia de los consumidores.

Para llegar a esta conclusión, los expertos midieron variables numéricas comparables como la posición del dobladillo, el tipo de escote y la altura de la cintura en los vestidos. El análisis reveló que el largo de las faldas es uno de los indicadores más estables del ciclo: los cortes se acortaron en los años 20, se extendieron en los 50 y volvieron a reducirse en los 60.

image La fragmentación de las tendencias desde los años 80 A pesar de la precisión de este ciclo de dos décadas, los datos muestran que el sistema se volvió menos predecible a partir de la década de 1980. Desde ese periodo, se detectó una mayor diversidad de estilos que conviven de manera simultánea en lugar de una única tendencia uniforme que domine el panorama global.

En la actualidad, el acceso masivo a la información y la personalización creciente del consumo permiten que coexistan vestidos muy cortos con modelos midi o largos hasta el suelo. Esta fragmentación refleja cambios sociales y una búsqueda de identidad individual que dificulta que una sola moda monopolice la industria como ocurría en el pasado. El trabajo científico sugiere que el regreso de prendas icónicas responde a lógicas colectivas que pueden anticiparse. Según los autores de Northwestern, este modelo de oscilación social podría aplicarse a otros fenómenos culturales donde la dinámica entre diferenciación y pertenencia resulta una pieza clave.