Nazarena Vélez le contestó a Jorge Rial tras la picante mención del suicidio del padre de su hijo, Fabián Rodríguez

Jorge Rial de límites no conoce, y una vez más lo demostró en un fuerte cruce con Nazarena Vélez. El conductor respondió a la nueva panelista de LAM luego de que ella lo tildara de “mafioso” el martes por la noche.

Aunque lejos de hacerlo en términos aceptables, Rial optó por ir lejos y apuntar contra el padre del hijo de Nazarena, Fabián Rodríguez: “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente, yo eso no lo vi en mi vida”, dijo en el aire de su programa radial, Argenzuela.

Claro que todos esperaban la respuesta de la panelista del programa de Ángel de Brito, el cual marcó el rating más alto de este miércoles en la noche. Nazarena encontró el espacio para responder al comentario fuera de eje que Rial hizo sobre su ex pareja.

Las palabras de Nazarena Vélez a Jorge Rial

“Es él siendo él. Si me preguntás si me sorprendió, no me sorprende. Es como si ahora nos ponemos a discutir, Andrea piensa una cosa, yo otra, y cuando terminamos voy de atrás y le pego una trompada. Él pega bajo, es así. Él me dijo en una nota que era un mercenario, no fue un juicio de valor mío, es lo que pasó”.

Sin demasiadas ganas de meterse en problemas más de lo necesario, Nazarena miró a cámara y comenzó diciéndole al exconductor de Intrusos: “Me parece bajo que se meta con la sexualidad de una persona”, haciendo referencia al episodio con Adrián Pallares.

“Gracias a Dios, Thiago sabe perfectamente quién fue su papá. No le voy a contestar como él contestaría en mi lugar, metiéndome con una criatura. A mí los golpes me enseñaron, pensé que él también había cambiado, pero bueno…”.

Y siguió: “Hoy no me pegó a mí: le pegó a Thiago, que tiene 11 años. El hijo de la persona que se suicidó, de Fabián, tiene 11 años. Más allá de que está Lucas, que está Camila, sus otros hijos”.

Ángel de Brito lanzó un comentario referido a los dichos de su compañera de piso, confirmando lo que ella había expresado: “Evidentemente Rial no cambió, está mostrando cómo fue siempre, y cómo sigue siendo. Él vendió un cambio, que había evolucionado, y con las últimas cosas que está haciendo y diciendo demuestra todo lo contrario”.

Finalmente, y cansada de tener que discutir, Vélez explicó calma: “Siempre me he peleado mucho con Jorge, fue más lo que estuve mal que lo que estuve bien. Cuando discute siempre tiene esa tendencia de hacer lo mismo que hizo con la nena (Berardi), tratarte de puta. Es muy típico de él, desprestigiarte. Cuando vos te metés con una persona por su sexualidad o por si se acostó con uno o con otro, sos un cavernícola”.

También hubo espacio para un informe en el programa que recopiló los dichos del conductor en Radio 10, donde no sólo se refería a Nazarena Vélez, sino también a la nueva panelista del programa Estefanía Berardi.

La panelista también le dedicó una respuesta al periodista: “Está bien que no me conozca, lo tomo como de quien viene. Yo tampoco lo conozco, pero lo estoy conociendo escuchando las barbaridades que dice de todo el mundo. Me parece un horror. Tengo novio, y hacer referencia a que uno ocupa un lugar por acostarse con alguien es decir que una mujer crece y ocupa un lugar porque pone su cuerpo. Es tan difícil este camino, tantas cosas tienen que suceder. Y lo digo para tantos chicos que están del otro lado y a lo mejor sueñan con esto”.

Nazarena Vélez detenida por alcoholemia

Pocas horas después de su debut en LAM, la panelista compartió en sus redes sociales un bochornoso momento que vivió junto a la abogada Ana Rosenfeld. La madre de Barbie Vélez explicó que fue detenida y le retuvieron el vehículo por conducir tras ingerir alcohol.

“Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error, me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”, contó Nazarena. “Decí que estoy con una abogada increíble pero no nos queda otra, Ana”, siguió.

“No, yo no tomé, pero si hubiera sabido, manejaba yo”, intervino Rosenfeld. “Claro, vos no tomaste nada. Manejabas vos, Ana”, agregó Nazarena y se lamentó: “No me imaginé”. Sobre el final de la seguidilla de videos, la actriz contó que la producción les envió un vehículo para llevarlas a sus respectivas casas y agregó: “Auto secuestrado”.