Jorge Rial amenazó a Adrián Pallares en vivo: “Voy a hablar de su nuevo amor”

En el estreno de su programa “Socios del Espectáculo”, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich trataron el tema de la separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro, entrevistando a esta última, algo que no le causó mucha gracia al exconductor de “Intrusos”, quien lanzó una picante advertencia.

“Yo si fuera Pallares estaría preocupado que no salgan los chat con (Leopoldo) Luque del caso Maradona, que están en la causa,….alto voltaje, pero bueno, van por ahí, van por ahí. No hay problema. ¿Quién dice que mañana no los leo?”, comenzó el periodista en si programa radial “Argenzuela”.

Luego, fue por más y acusó a su antiguo compañero de infiel: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilom... El amor es así”.

“Mientras están ahí me escriben... hay que bancar la parada. Mañana lo traigo. Boca es una de las palabras que aparecen en el chat, y no es el club…lo tengo. Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo tu desesperación pero hay cosas... ¡relax! Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver”, expresó Rial en un video compartido en redes por el usuario “El Laucha”.

“Se armó toda una cosa. Yo entiendo que vendo y que doy rating. Pero me conoce esta gente. Me vincularon hasta con Alejandra Quevedo, con quien no hablo hace siete años. También me vincularon con Daniela Ballester, que no la crucé en mi vida, que desconozco”, explicó Rial negando rumores que lo vinculaban con distintas mujeres del ambiente y alegando que en su separación “no hay nada turbio”.

Y cerró furioso: “Realmente me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira. Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo. En América los querían rajar, no los querían como conductores. Y los impuse yo”.