Natalia Oreiro deseó dulces sueños a sus fans desde su cama con un monito negro con transparencias

Natalia Oreiro siempre deslumbra con sus looks y su estilo propio. La actriz una vez más compartió con sus seguidores fotos llenas de glamour y sensualidad. En su cuenta de Instagram, publicó varias imágenes luciendo todo su encanto sobre una cama.

La conductora de ¿Quién es la máscara?, programa de Telefe que finalizó recientemente, posó ante la cámara con un monito color negro donde mostró parte de su cuerpo debido a las transparencias. Natalia completó el atuendo con sandalias doradas y un maquillaje cargado de mucho color.

Natalia Oreiro enomoró a sus seguidores.

Con un labial rojo fuego, Oreiro cambió algunas veces de postura y jugó con la lente para mostrar cada parte de su cuerpo.

Natalia Oreiro

Sobre una cama con sábanas blancas, el look total black de la actriz resaltó y sus seguidores estallaron con sus comentarios.

Natalia Oreiro

La publicación en pocas horas superó los 25 mil “Me Gusta” y recibió piropos como: “Tiene con el tema de fondo y es un maridaje PERFECTO!”, “Quien no duerme así no , cosa de todos los días” y “La falta que me hace un abrazo tuyo”.

Cuánto mide Natalia Oreiro

El nombre de Natalia Oreiro volvió a copar los portales web debido a su regreso a las cámaras. Lo hizo conduciendo la versión de nuestro país de “¿Quién es la máscara?”, programa que causó todo un furor entre los televidentes.

El look felino de Natalia Oreiro

Nati fue panelista, es actriz, conductora, cantante mezzosoprano, embajadora de UNICEF y modelo. Lo de Natalia Oreiro es envidiable porque siempre está a la altura de los desafíos laborales.

Al ser una figura conocida de televisión, muchos se han preguntado cuál es la verdadera altura de Natalia Oreiro.

Natalia Oreiro

Si bien se puede sospechar por que se la ha visto mucho con calzado sin alturas o cuando se posiciona con personas con diferencia de estaturas, Natalia Oreiro lleva consigo 1,71 metros de puro talento.