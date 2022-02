Nahuel Pennisi fue papá y publicó emotivos videos con Alma en sus brazos

El guitarrista, autor y cantante Nahuel Pennisi obtuvo en la noche del domingo el premio Consagración del 62do. Festival Nacional de Folclore de Cosquín en reconocimiento a su actuación del pasado martes que fue la de mayor convocatoria del tradicional encuentro.

Pero la más hermosa de las noticias fue que su hija Alma nació el mismo día. Fue en su cuenta de Instagram que el músico de 31 años anunció la llegada de la pequeña de la familia, la hermana menor de Mateo, el primer hijo del artista. Lo hizo a través de videos que acompañó con el epígrafe: “Gracias a Dios y a la Vida por bendecirme tanto!”.

El cantante es un agradecido a la vida y a sus fanáticos que lo siguen a donde quiera que vaya, él mismo les relató que Alma lo esperó a que llegara de Cosquín para nacer y se muestra profundamente emocionado.

Con este premio de Cosquín, el artista hizo doblete en la temporada folclórica y festivalera de verano, ya que también venía de ser consagrado en la 56ta. edición de Jesús María. Des esta manera, Pennisi se consagra en la vida personal y laboral, y celebra un verano inolvidable.

Nahuel Pennisi fue papá y compartió emotivos videos en Instagram

Entre los artistas y colegas que comentaron su emotiva publicación estuvo Soledad Pastorutti quien le dejó un montón de corazones y el mensaje: “Felicidades por todo NAHUEL!!! Que alegría!!! Bienvenida Alma!!!”.

Nahuel Pennisi fue papá de Alma, su segunda hija

Polémica con Soledad Pastorutti por el look elegido para Cosquín

La cantante lució su talento y belleza en el festival de folclore cordobés aunque su vestuario desató comentarios tanto a favor como en contra. Lucía preciosa pero algunos defensores “tradicionalistas” del evento se mostraron en contra.

El jueves pasado, La Sole subió al escenario de la plaza Próspero Molina con un estilo vanguardista y pop manteniendo detalles asociados a lo folclórico. Optó por un primer outfit blanco, bucaneras y shorts, con un saco que luego convirtió en poncho para las chacareras.

Soledad Pastorutti en Cosquín 2022

Luego salió a escena con un vestido negro corto y amplio escote. Siempre con el pelo recogido, muy elegante y fresca.

En Instagram, muchos de sus 1.4 millones de seguidores la halagaron aunque otros manifestaron su disconformidad con el look elegido para el escenario “tradicional” de Cosquín. “Ya no es la Sole de Arequito”, “Muy desubicado el vestuario, parece Tini Stoessel” y “El estilismo no armoniza con su entorno”, fueron algunos de los comentarios críticos.