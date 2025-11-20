20 de noviembre de 2025 - 11:28

Nada de vinagre ni bicarbonato: colocá media taza y el desagüe se desatascará solo

Trucos. Media taza de sal o ácido cítrico desatasca el desagüe, elimina grasa y limpia las cañerías sin dañar el hogar.

Por Andrés Aguilera

Los restos de comida, grasa, jabón o café pueden acumularse en las cañerías y generar obstrucciones difíciles de eliminar. Para prevenir estos problemas, se recomienda usar filtros en la pileta y hacer limpiezas periódicas con métodos naturales. Uno de los más eficaces, muy mencionado entre los trucos caseros, consiste en usar agua caliente con sal o ácido cítrico.

Cómo aplicar este método paso a paso en el hogar

El procedimiento es muy simple y puede hacerse en cualquier tipo de pileta o desagüe.

  • Calentá medio litro de agua.

  • Agregá media taza de sal gruesa o dos cucharadas de ácido cítrico.

  • Volcá la mezcla lentamente por el desagüe y dejá actuar unos minutos.

  • Luego, enjuagá con más agua caliente para arrastrar la suciedad.

La sal actúa como una lija suave que limpia las paredes internas de la cañería, mientras que el agua caliente disuelve los depósitos de grasa. En tanto, el ácido cítrico refuerza la acción desinfectante y deja un leve aroma fresco.

image

Por qué funciona sin vinagre ni bicarbonato

Aunque el vinagre y el bicarbonato son clásicos en la limpieza, no siempre son necesarios. De hecho, cuando se combinan directamente, se neutralizan entre sí, por lo que pierden efectividad.

La mezcla de sal y agua caliente resulta ideal para obstrucciones leves o mantenimiento preventivo, ya que remueve residuos de jabón, comida y aceite sin dañar las cañerías.

Además, es una alternativa segura y ecológica, sin vapores irritantes ni productos químicos agresivos.

image

Qué hacer si el baño sigue tapado

Si el agua sigue sin drenar, puede haber una obstrucción más profunda, como cabellos, restos plásticos o palillos. En ese caso, conviene usar un desatascador manual o llamar a un plomero profesional.

Aun así, aplicar este truco una vez por semana reduce el riesgo de bloqueos y mantiene las tuberías limpias por más tiempo.

El método de la media taza de sal o ácido cítrico con agua caliente es un truco casero, fácil, barato y natural. Ideal para mantener el desagüe libre de grasa y residuos sin usar químicos.

Con constancia, tu freezer, cocina o baño se mantendrán limpios, frescos y sin olores desagradables.

