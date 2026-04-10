Mostaza casera: más sabrosa, sin químicos, y lista para usar en cualquier comida

Es fin de semana - y casi mitad de mes- y ya muchos piensan en como matar esos antojos por comidas caseras y con gustos particulares. Es ahí cuando hay que abrir la mente y preparar alguna rica receta y que en lo posible, sea rápida de preparar.
Recetas que no fallan. Esta preparación es ideal para hacer cualquier comida que se te ocurra por su textura.
Es fin de semana - y casi mitad de mes- y ya muchos piensan en como matar esos antojos por comidas caseras y con gustos particulares. Es ahí cuando hay que abrir la mente y preparar alguna rica receta y que en lo posible, sea rápida de preparar.
En busca de no acudir a la típica comida chatarra o con muchas calorías, existe una opción ideal y es la de preparar el complemento ideal para cualquier plato: mostaza casera.
Sin la necesidad de que salgas de tu casa y gastes dinero en el supermercado o los negocios de barrio, te indicamos el paso a paso de esta popular receta sin ningún químico.
Con los elementos sobre la mesa, hay que ponerse manos a la obra y hacer, en un abrir y cerrar de ojos, esta mostaza baja en calorías