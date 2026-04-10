10 de abril de 2026 - 09:21

Mostaza casera: más sabrosa, sin químicos, y lista para usar en cualquier comida

Recetas que no fallan. Esta preparación es ideal para hacer cualquier comida que se te ocurra por su textura.

Esta receta es perfecta para reemplazar los químicos que tiene la mostaza y para comer sano.

Esta receta es perfecta para reemplazar los químicos que tiene la mostaza y para comer sano.

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Por Alejo Zanabria

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Esta receta es perfecta para reemplazar los químicos que tiene la mostaza y para comer sano.

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Sin la necesidad de que salgas de tu casa y gastes dinero en el supermercado o los negocios de barrio, te indicamos el paso a paso de esta popular receta sin ningún químico.

Ingredientes

  • 250 gr.de semillas de mostaza.
  • 50 ml. de cerveza - preferente
  • 350 mililitros de vinagre de alcohol.
  • 2 cucharadas de sal gruesa.
  • 3 cucharadas de miel.

Con los elementos sobre la mesa, hay que ponerse manos a la obra y hacer, en un abrir y cerrar de ojos, esta mostaza baja en calorías

Recetas
Esta receta es perfecta para reemplazar los químicos que tiene la mostaza y para comer sano.

Esta receta es perfecta para reemplazar los químicos que tiene la mostaza y para comer sano.

Paso a paso para hacer mostaza casera

  1. Añadir cada uno de los elementos de la mostaza en un recipiente.
  2. Dejar reposar – tapado- el bowl en la heladera por alrededor de 24 horas.
  3. Una vez transcurrido el tiempo, retirar de la heladera.
  4. Con un mixer hay que procesar los ingredientes de la esta mostaza.
  5. Cuando hayas conseguido la textura que buscabas, podés animarle a darle un toque personal a la receta al incorporarle de manera opcional más miel.
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