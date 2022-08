Moria Casán cocinó milanesas a Pato Galmarini y casi transformó todo en una tragedia: “¡No lo puedo creer!”

Si perder su esencia, Moria Casán tiene otro brillo desde que se puso en pareja con Fernando Pato Galmarini, de quien se muestra completamente enamorada. Tan es así que, en sus redes sociales, donde comparte sus proyectos laborales con sus seguidores, ahora también mostró algunos momentos de la intimidad hogareña con su novio.

En sus historias de Instagram, la actriz sorprendió al mostrar un hecho que, aunque para la mayoría puede ser de lo más habitual, para ella no tanto. Es que la diva se dispuso a prepararle la cena al exdirigente, mientras él miraba la televisión, según Teleshow. “Hola, amores, ¿cómo están?”, dijo mirando a la cámara de su celular. Y agregó, divertida: “Retrato de una mujer sometida. Nunca pensé que iba a llegar a esto”.

Moria Casán. captura video historia de Instagram.

En tanto, la One dejó ver la escena cotidiana: Galmarini relajado en su sillón mirando un partido y la mesa que estaba preparando. “Fútbol -en referencia a lo que se veía en su TV-, I can´t believe it (no lo puedo creer). Tuve que preparar una cena con cosas que quedaban. O sea, garbanzos, no sé, arvejas, ¿qué es esto? Lentejas, huevo duro que se me desarmó”, detalló.

Y agregó, divertida: “Le hice abrir una lata de atún a Galma que casi más lo tenemos que llevar a un instituto, un quilombo”. Sin embargo, justo cuando iba a seguir con la descripción de lo que estaba preparando, se dio cuenta que se había olvidado de lo más importante: “¡Ay, por favor, tengo que dar vuelta dos milanesas de soja, que si no se me pasan! ¡No puedo creer!”.

Moria y Fernando 'Pato' Galmarini comenzaron su relación a mediados de 2021 y planean casarse en la Bombonera.

El viaje de ensueño de Moria Casán y su novio en Europa

En julio, Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron de una apasionada luna de miel en Europa, en donde ella protagonizó una inolvidable función de la obra Julio César y también aprovecharon para descansar. Días atrás, al arribar al aeropuerto de Ezeiza, se enfrentaron a las cámaras de LAM (América) y contaron el hermoso momento que viven. “La pasamos muy bien, es mi primera vacación después de 47 años que no tocaba verano europeo”, sorprendió la diva. Y se refirió a su histórica participación con la histórica obra en la apertura del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: “Fue un honor representar la Argentina, con compañeros argentinos en un teatro de dos mil años de antigüedad”, señaló orgullosa sobre la pieza dirigida por José María Muscari.

Moria Casán y Pato Galmarini, en Europa.

La pareja tampoco esquivó aquel deseo inicial de celebrar su casamiento en la cancha de Boca, aunque tampoco se mostraron muy apurados. Y le puso nombre al flamante viaje por suelo europeo: “Fue como una luna de miel que seguimos, porque estamos conviviendo”, señaló Moria.

“Es buena compañera, muy solidaria, muy laburante y además es crack”, completó el ex Secretario de Deportes. A la hora de definir a su novio, la actriz no anduvo con reparos. “Es un ser luminoso, somos la nueva longevidad, somos la pareja atemporal y somos coaching emocionales sin proponérnoslo para las parejas que tienen edad y los que no son jóvenes que aman esta pareja”, sentenció Moria.