Morena Rial habría perdido su embarazo de casi 5 meses

Morena Rial es la protagonista de una triste noticia que dio Laura Ubfal. La joven habría perdido su embarazo de casi 5 meses de gestación y estaría internada en una clínica de Córdoba.

Según la información publicada, la hija de Jorge Rial fue a hacerse atender al nosocomio el día domingo y allí constataron que se había detenido el embarazo. Vale destacar que, hasta el momento, ningún miembro de la familia de Morena ni de Maximiliano “El Maxi” Bertorello, ha hablado del asunto.

More Rial y El Maxi mostraron la primera ecografía de su bebé en camino

Rial y su novio cordobés anunciaron en abril que estaban esperando su primer hijo juntos, el segundo para More. Desde ese momento, ambos compartieron ecografías en sus redes sociales y contestaban preguntas de sus seguidores. Por eso llama la atención que no hayan publicado nada sobre la pérdida.

Morena Rial estaría internada por la pérdida del embarazo

Laura Ubfal confió este lunes que Morena sigue en observación médica tras algunas complicaciones con su salud. Ella está en la provincia de Córdoba, donde se mudó definitivamente con su hijo Francesco Benicio, de tres años, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Morena Rial compartió fotos de la ecografía 3D de su segundo hijo

Días atrás, Morena escribió junto a una ecografía: “Mi amor chiquito/a, gracias por llegar y darnos la mejor noticia de este mundo. Con tu papi estamos muy felices de esperarte, ansiosos por conocerte y tenerte con nosotros. Tus dos hermanos ya te aman y te esperan con muchas ganas de cuidarte y jugar con vos”.

Y sumó: “Sos inmenso bebito/a. Te amamos con la vida entera. Simplemente gracias por esta bendición Maxi”, cerró.

Respecto al nombre que escogerían para el bebé, Rial le confió a Juan Etchegoyen: “Yo no pienso mucho en los nombres. A Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Él quiere Bautista por el padre supongo”.