Morena Rial está esperando su segundo hijo con su novio, el cantante de cumbia Maximiliano Bertorello. A poco de haber blanqueado su relación con el cordobés, la hija de Jorge Rial contó que está embarazada y viene un hermanito en camino para su hijo, Franceso Benicio Ambrosioni.

La joven de 23 años transita con mucha emoción su segundo embarazo en compañía de su pareja, de quien se muestra cada día más enamorada. Aún no saben si tendrán una nena o un varón, pero lo que más les importa es que todo salga bien de acá en adelante hasta el día del parto.

“Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí”, detalló en su momento la mediática sobre el momento en el que se enteró que estaba embarazada.

Pero este miércoles, les dio la posibilidad a sus seguidores de que le hagan preguntas y la mayoría fueron sobre el tema. Una de las primeras fue “¿Tenés miedo al parto normal o cesárea?” y Morena explicó sincera: “No tengo miedo, pero al tener una cesárea se corre riesgos, así que voy por cesárea nuevamente”.

Morena Rial contó cómo será el parto de su segundo hijo y cuándo nacerá.

Además, contó que está viviendo excelente la gestación y que tiene fecha para fin de año, aunque no precisó un mes y día exacto.

También, los seguidores de Morena se mostraron intrigados sobre cómo lleva la noticia de su hermanito Fran. “Está súper contento, pero súper intenso a la vez”, respondió.

Morena Rial compartió la ecografía 3D de sus bebé

La hija de Jorge Rial hace tiempo que está instada en Córdoba con Francesco y allí conoció a su pareja. la familia se agranda y todos están muy contentos porque la gestación y el crecimiento del bebé viene marchando muy bien.

La flamante mamá subió a los estados de WhatsApp imágenes de la ecografía 3D y claro, se conmovió y ni dudó en compartir las postales de la vida que crece en su interior.

“Mamá te ama”, escribió en una de las tomas y en la otra: “Al final, sos lo único que importa”.

Morena Rial compartió fotos de la ecografía 3D de su segundo hijo