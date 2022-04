Morena Rial contó cómo elegirán con su novio, “El Maxi”, el nombre de su hijo

Morena Rial sorprendió días atrás al confirmar que está embarazada y esperando a su segundo hijo. La hija de Jorge Rial está en pareja desde hace pocoz meses con “El Maxi”, un cantante de cumbia que le robó el corazón y con quien planifica su futuro, con familia ensamblada.

La pareja está feliz por la llegada de su primer hijo juntos, ya que él es papá de una niña de 9 años y Morena de Francesco Ambrosioni de 5 años, a quien tuvo fruto de su relación con el futbolista cordobés, Facundo Ambrosioni.

En una de las notas que dio la mediática, contó que está transitando este nuevo embarazo con muchas náuseas, a difernecia del primero. Y se mostró muy relajada, disfrutando de esta nueva etapa que le toca transitar.

Morena Rial sin filtros en redes.

Además, contó que será el padre del niño/a quien decida el nombre del bebé, y ya tienen uno pensado en caso de que sea un varón.

“Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo”, reveló More.

Jorge Rial habló del embarazo de su hija Morena Rial

Jorge Rial rompió el silencio y expresó su alegría respecto que tendrá un nuevo nieto de su hija mayor: “Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé”, expresó en una nota con el programa “A la Tarde”.

“Ser abuelo me cambió la vida. Fran me cambió la vida. Lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido”, agregó el conductor del programa radial “Argenzuela”, mencionando a su primer nieto, Francesco Benicio (3), fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Sin embargo después de unos segundos se sinceró sobre que la noticia lo tomó completamente por sorpresa: “No me la esperaba, bah, igual de Morena siempre espero algo. Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo, digerirlo”.

Hace unos días, Morena reveló en LAM que esperaba su segundo hijo y contó la reacción de su padre: “Mi papá se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, aseguró la joven mediática en el programa de América.

“Mi novio y mi papá se conocen. Yo viajé a Buenos Aires especialmente para hablar del tema. Se lo dije en la cara, almorzando, el domingo”, aseguró.