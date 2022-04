Embarazada de 2 meses, Morena Rial posó con un body con escote y transparencias para el infarto

Morena Rial blanqueó días atrás su embarazo y a través de las redes aparenta estar viviendo su mejor momento. La hija de Jorge Rial está en pareja con “El Maxi”, un cantante que le robó el corazón y con quien apostó a agrandar la familia junto a su hijo, Francesco Ambrosioni.

La joven se cansó de las críticas que recibió durante años y decidió vivir y disfrutar al máximo. Por lo que desactivó los comentarios en sus fotos, así evita leer mensajes desafortunados.

Por lo que se mantiene firme en la postura de no permitir que le dejen comentarios en sus fotos y videos y la repuesta de la dio a una seguidora: “No creo que dejen de bardear nunca, porque bardear es gratis. Y a veces rompen demasiado las pelotas”.

Morena Rial sin filtros en redes.

Pese a todo lo malo que tienen las redes, Morena se muestra mucho más segura con su cuerpo y feliz de lucirlo con escotes, minifaldas y sensuales bodys que resaltan su figura.

Después de haberse acercado al cuerpo que deseaba, luego de diferentes operaciones que ella misma hizo públicas, Morena se muestra cada vez más sensual en su Instagram.

En su última publicación, la mediática posó frente al espejo con un body negro, con escote y transparencias que dejó ver de más, y levantó el look con una campera de jean súper canchera.

Al pie del video que compartió en su perfil, le sumó el emoji de un pollito saliendo del cascarón y un corazón, haciendo alusión a su estado. La joven de 23 años está embarazada de dos meses y espera a su segundo hijo, enamorada e ilusionada con el hecho de volver a ser mamá.

Morena Rial está de dos meses y espera a su segundo hijo

Luego de los intensos rumores, finalmente Morena Rial confirmó que está embarazada. La mediática dialogó con el programa LAM y reveló que espera su segundo hijo junto a Maximiliano “El Maxi” Bertorello.

“Mi papá se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, aseguró la joven mediática en el programa de América, revelando que Jorge Rial fue el primero en enterarse de la gran noticia.

Luego, al ser consultada sobre cómo sobrelleva esta nueva etapa, la hija del conductor aseguró: “Tengo bastantes nauseas”.

Morena Rial El maxi

“Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí”, explicó sobre la forma en la que se enteró de esta gran noticia.

Sobre el sexo de la criatura que está en camino, la joven se mostró muy entusiasmada: “Me es indiferente si es nena o nene pero todos me dicen que va a ser nena”.