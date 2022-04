Morena Rial anunció que está embarazada: “Mi papá quedó shockeado por la noticia”

Luego de los intensos rumores, finalmente Morena Rial confirmó este jueves que está embarazada. La mediática dialogó con el programa LAM y reveló que espera su segundo hijo junto a Maximiliano “El Maxi” Bertorello.

“Mi papá se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, aseguró la joven mediática en el programa de América, revelando que Jorge Rial fue el primero en enterarse de la gran noticia.

Luego, al ser consultada sobre cómo sobrelleva esta nueva etapa, la hija del conductor aseguró: “Tengo bastantes nauseas”.

“Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí”, explicó sobre la forma en la que se enteró de esta gran noticia.

Sobre el sexo de la criatura que está en camino, la joven se mostró muy entusiasmada: “Me es indiferente si es nena o nene pero todos me dicen que va a ser nena”.

Morena Rival muy enamorada del cantante El Maxi.

Recordemos que la hija más extrovertida del periodista es mamá de Francesco Benicio, quien nació en marzo del 2019 y fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Actualmente More está en pareja con el cuartetero Maximiliano Bertorello, más conocido como “El Maxi”, y entre historias melosas de los dos y frases con las que demuestra que encontró la felicidad después de mucho tiempo, la morocha comparte sus poses sensuales.