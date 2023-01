More Rial fue víctima de un robo y confió haber perdido todo lo que tenía

El pasado sábado a la madrugada More Rial sufrió un robo en el departamento del Barrio de Palermo que había alquilado temporalmente para descansar de su rutina en Córdoba, donde vive. El acto vandálico le costó mucho dinero y joyas, según afirmó.

Este lunes el ciclo A la Tarde abordó lo ocurrido con la hija de Jorge Rial, que al momento del robo, se encontraba fuera del domicilio disfrutando de la noche del fin de semana en un boliche cercano a la zona donde ocurrió.

“Una amiga ocasional de Morena tenía información de la caja fuerte, los relojes, las joyas, el oro y un dinero que había sacado del banco. La distraen, la invitan a salir, está algunas horas fuera de la casa y ahí es donde se comente el robo. Entran con una llave, con una copia que le hicieron. La amiga le habría hecho una copia de la llave, se la da a sus cómplices y le robaron”, anunció Karina Mazzocco, que cumple funciones de panelista en el programa de América.

Ya con la cabeza en frio y el mal trago un poco más asimilado, More Rial ha podido dar testimonio de lo ocurrido y puntualizó que es lo que los ladrones se llevaron del departamento. “No estoy pasando un buen momento, es el peor momento de mi vida”, sentenció.

“No podemos hacer una acusación de una persona sin una prueba contundente, porque todavía no tenemos las imágenes de las cámaras. Pero podría ser esta chica, que era una amiga, y también otra persona que trabajaba de limpieza”, siguió More Rial.

More Rial sufrió un robó y perdió mucho dinero.

Sobre lo robado, la emprendedora confesó que no es algo que se recupera fácil y que era dinero de un trabajo: “No te puedo dar las cifras de lo que me robaron, pero estamos hablando de bastante plata, en dólares, joyas y pesos. Lo hicieron en dos horas: yo me fui a un boliche de la zona y cuando volví, estaba mi casa dada vuelta. Nadie sabía que había plata ahí, pero justo había hecho unas cosas, un negocio, y la tenía en mi casa”.

More Rial se culpa de lo ocurrido

“Yo cometí un error antes de irme al boliche: abrí la caja fuerte para sacar plata porque la noche anterior había salido también y había gastado bastante plata, no tenía mucho en la billetera. Y cometí el error de bajar la caja de piso, en donde estaba la chica esta. Y quedó guardada en el living, no en mi pieza, como siempre. Pero entraron y se llevaron todo lo que pudieron”, admitió More, sin muchas esperanzas.

La denuncia por lo ocurrido ya está radicada, según afirma Alejandro Cipolla, el abogado de More Rial. “Ahora nos vamos a presentar como querellantes. Porque hay falencias, no quieren aportar las cámaras o ponen excusas. Hay un domo de seguridad y tampoco... En la justicia suele suceder que quedan archivadas este tipo de causas, quedan en la nada misma y la idea es descubrir lo máximo posible”.